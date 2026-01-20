Lufthansa прекратява полетите си до Техеран до 29 март

EASA препоръча на авиокомпаниите да избягват иранското въздушно пространство

Германската авиокомпания Lufthansa преустановява полетите си от и до Техеран до 29 март включително, съобщи говорителка на превозвача пред Франс прес.

Авиокомпанията обяви миналата седмица, че полетите й ще заобикалят иранското и иракското въздушно пространство, но според говорителката от вторник „ще се използва коридор във въздушното пространство на Ирак“, предаде БТА.

„Луфтханза“ ще продължи да избягва въздушно пространство на Иран, каза още говорителката и добави, че Австрийските авиолинии (Austrian airlines), част от групата на „Луфтханза“, няма да летят до Техеран поне до 16 февруари.

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) в петък препоръча на авиокомпаниите да избягват иранското въздушно пространство, позовавайки се на „текущата ситуация и потенциалната възможност за военни действия на САЩ“ в региона.

Американският президент Доналд Тръмп неколкократно спомена за възможността за военна интервенция на САЩ срещу Иран в отговор на репресиите срещу протестиращите в страната.

