Увеличават възрастта за пенсия във Великобритания

Реформата цели да спести по 10 милиарда паунда годишно

Възрастта за държавна пенсия във Великобритания започва да се вдига от понеделник, като ще стане 67 години до 2028 г. както за мъже, така и за жени.

Британците в момента взимат пенсия на 66 години – през следващите 2 години възрастта ще се увеличава поетапно, докато достигне 67. Месечните пенсионни вноски също ще поскъпнат. Властите обсъждат и по-нататъшен ръст през следващите десетилетия. Първите, които ще усетят промяната, са тези, родени между 6 април и 5 май 1960 г. – те ще трябва да изчакат един допълнителен месец преди пенсия. Според властите това отразява тенденциите за по-дълъг живот. Много млади коментират, че очакват да работят и над 70-годишна възраст, съобщава БНТ.

Финансовите параметри на новата система са детайлно написани от управляващите. Пълната държавна пенсия за финансовата 2026/2027 година доближава 241,30 паунда седмично. Гарантираният най-малко за пенсионерите също се усилва. За самичък човек сумата става 238 паунда седмично. За фамилни двойки тя доближава 363,25 паунда. Тези промени са основна част от английската бюджетна тактика. Реформата цели да спести по 10 милиарда паунда годишно от държавния бюджет до 2030 година.

Бъдещите проекти на английското държавно управление включват още по-високи възрастови граници. Гражданите, родени след април 1970 година, евентуално ще се пенсионират на 68 години. Планирано е това ново нарастване да влезе в действие от 2037 година. Някои самостоятелни изследвания даже предлагат повдигане на възрастта до 71 години. Основните аргументи са ниската раждаемост и прогресивното застаряване на популацията.