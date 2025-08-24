Уорън Бъфет - математическото чудо от Омаха

94-годишният милиардер обича кока-кола и сладолед

В света на богатите има и такива, които от деца проявяват усет към бизнеса. Пример за такъв е Уорън Бъфет, който от ранна възраст е обречен на успех.

Този американски инвеститор и филантроп купува първите си акции още като ученик. Бъфет може да напише книга за своите бизнес начинания. Ето кой е той:

Началото

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Роден е на 30 август 1930 г. в Омаха, щата Небраска. Баща му Хауърд работи като борсов агент и служи като конгресмен на САЩ. Майка му Лейла е домакиня. Бъфет е общо второто от трите деца в семейството и единствен син. Той демонстрира умение за финансови и бизнес въпроси още от малък. Приятели и познати казват, че младото момче е математическо чудо, което може да събира големи колони от числа в главата си. Талант, който понякога демонстрира и в по-късните си години.

Като малък Бъфет посещава офиса по борсово посредничество на баща си и често записва цените на акциите на дъската. На 11 години той прави първата си инвестиция, купувайки си три акции от “Cities Service Preferred”, за по $38 всяка.

Първо предприемаческо начинание

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Едва 13-годишен Бъфет управлява собствен бизнес като разпространител на вестник и продава собствения си наръчник със съвети по конни надбягвания. През същата година той подава първата си данъчна декларация. През 1942 г. бащата на Бъфет е избран в Камарата на представителите на САЩ и семейството му се премества във Фредериксбърг, Вирджиния, за да бъде по-близо до новия пост на конгресмена. Уорън посещава гимназия “Удроу Уилсън” във Вашингтон, където продължава да търси нови начини за печелене на пари. По време на обучението си в гимназията той и негов приятел купуват флипер машина за $25. Инсталират я в бръснарница и след няколко месеца печалбите им позволяват да закупят още няколко. След това Бъфет се сдобива с машини на три различни места, преди да продаде бизнеса си за $1200.

Образование

Бъфет се записва в Университета на Пенсилвания на 16-годишна възраст, за да учи бизнес. След две години се премества в Университета на Небраска, откъдето получава диплома. На 20-годишна възраст напуска колежа с близо $10 000 от първия си бизнес.

През 1951 г. получава магистърска степен по икономика от Колумбийския университет, където учи при икономиста Бенджамин Греъм и продължава образованието си в Нюйоркския институт по финанси. Повлиян от книгата на Греъм от 1949 г. „Интелигентният инвеститор“, Бъфет продава ценни книжа на “Buffett-Falk & Company” в продължение на три години, а след това работи за своя ментор две години като анализатор в “Graham-Newman Corp”.

Кариера

“Berkshire Hathaway”

През 1956 г. Бъфет създава фирмата “Buffett Partnership Ltd.” в родния си град Омаха. Използвайки техниките, научени от Греъм, той успява да идентифицира подценени компании и става милионер. Едно такова предприятие, което Бъфет оценява, е текстилна компания на име “Berkshire Hathaway”. Той започва да трупа акции в началото на 60-те години и до 1965 г. поема контрола над компанията. След 1969 г. Уорън постепенно премахва подразделението за текстилно производство, като вместо това разширява компанията, закупувайки активи в медии като в-к “Вашингтон Поуст, в застраховането (GEICO) и в петрола (Exxon).

След значителната инвестиция на “Berkshire Hathaway” в Coca-Cola, Бъфет става директор на компанията от 1989 г. и я ръководи до 2006 г. Той също е бил директор на “Citigroup Global Markets Holdings”, “Graham Holdings Company” и “The Gillette Company”.

По-късна дейност и филантропия

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

През юни 2006 г. Бъфет обявява, че ще даде цялото си състояние за благотворителност, като ще отдели 85% от него на фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Това дарение се превръща в най-големия акт на благотворителност в историята на САЩ. През 2010 г. Бъфет и Гейтс съобщават, че дават началото на кампанията “The Giving Pledge” за привличане на повече богати хора към филантропските каузи.

През 2012 г. бизнесменът разкрива, че е диагностициран с рак на простатата. Той започва да се подлага на лъчева терапия през юли и успешно завършва лечението си през ноември.

Към инвестициите си Бъфет добавя още производителя на батерии “Duracell” и “Kraft Foods Group”, които се сливат с “Heinz” през 2015 г., за да формират третата по големина компания за храни и напитки в Северна Америка.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

През 2016 г. “Оракулът от Омаха”, както го наричат, стартира “Drive2Vote” - уебсайт, чиято цел е да насърчи хората в неговата общност, в Небраска да упражняват правото си на глас, както и да помогне при регистрирането и превозването на гласоподаватели до избирателно място, ако имат нужда от превоз.

През май 2017 г. Бъфет започна да продава някои от приблизително 81 милиона акции, които притежава в “IBM”, отбелязвайки, че не оценява компанията толкова високо, колкото шест години по-рано. От друга страна, той увеличава инвестициите си в “Apple” с 3% и стана най-големият акционер в “Bank of America”, като упражнява варанти за 700 милиона акции.

Според проучване на в-к “USA Today”, между 2006 и 2017 г. Уорън Бъфет дарява $28 млрд. за благотворителност.

Богатство

Този американски инвеститор е сред най-богатите хора в света в последните няколко десетилетия. Според последните анализи на списание “Форбс”, той има общо $146.2 млрд. в своите активи. Това поставя Уорън Бъфет на осма позиция в класацията на милиардерите в света.

Личен живот

Снимка: Getty Images

Няма много информация относно личния живот на Уорън Бъфет. Все пак, се знае, че 94-годишният американец има два брака в своята биография. През 1954 г. той се врича във вярност на своята първа съпруга - активистката за каузите по гражданските права Сюзън Бъфет. Двамата остават заедно до смъртта й през 2004 г. Те имат три деца - момиче, което се казва Сюзън, както и две момчета - Хауърд и Питър.

През 2006 г., на 76-годишна възраст, Уорън се жени за дългогодишната си приятелка Астрид Менкс.

Тайната на Бъфет да остане млад - кока-кола и сладолед.

Пред “Fortune” Уорън признава, че си позволява по една четвърт бутилка кола на ден. Освен това, обича бекон, яйца, банички с наденица и сладолед. На въпроса как успява да остане здрав с такава солена и сладка диета, той казва: „Направих проучване и се оказа, че най-ниската смъртност е сред 6-годишните. Затова реших да ям като 6-годишно дете.“

Домът му

Макар че е много богат, Лорън не се интересува много от имоти. Бъфет живее в същата къща в Омаха, която купува през 1958 г. срещу $31 500. Имотът представлява дом с пет спални и три бани.

X

Въпреки че имам профил в социалната мрежа X с повече от 1.25 млн. последователи, Бъфет има само девет публикации и се оказва, че нито една от тях не е написана от него.

Четене

От момента, в който се събуди сутрин, Уорън грабва вестника. Всъщност той изчислява, че прекарва около 80% от деня си в четене.

Музика

Бъфет има различни таланти. Оказва, че на 18-годишна възраст се влюбва в момиче от Омаха, което носи името Бети Галахър, като по онова време тя има приятел. За да я впечатли, той се научава да свири на укулеле.

Отличие

Уорън има в своята колекция и "Президентски медал на свободата”. През 2011 г. Бъфет е награден лично от тогавашния президент на САЩ Барак Обама. Последният описва милиардерът "не само като един от най-богатите хора в света, но и като един от най-доказаните и уважавани", който е "демонстрирал, че почтеността не е само добра черта, тя е добра и за бизнеса".

