В ЕС ще бъдат изградени шест нови АI фабрики - eто къде

Финансирането е 500 млн. евро

Европейската комисия съобщи в петък, че в Чехия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания ще бъдат създадени шест нови фабрики, подкрепящи технологии с изкуствен интелект. С тези нови съоръжения общият брой на АI фабриките в Европейския съюз ще достигне 19, предава БНР.

Снимка: iStock

Новите заводи ще бъдат изградени с комбинирано финансиране от Европейския съюз и националните правителства на стойност над 500 милиона евро. Те са част от по-широкия План за действие на ЕС в сферата на изкуствения интелект, стартирал през април, който цели да разшири капацитета на Европа за високопроизводителни изчисления и да ускори интегрирането на АI технологии в основни сектори от икономиката.

Шестте нови съоръжения ще се присъединят към вече съществуващите 13 АI центъра, като заедно ще формират обединена и съгласувана мрежа, чиято цел е да насърчава иновациите и да подпомага развитието на стартиращи компании в Европа. Всяка от фабриките ще разполага със системи, специално адаптирани за АI приложения, с което ще се засили способността на континента да се конкурира на световната сцена в тази технологична сфера.

Испанската фабрика ще разполага с експериментална платформа, проектирана за разработване и тестване на иновативни ИИ модели и решения. Всички шест центъра ще предоставят национални услуги, насочени към подпомагане на стартиращи и малки и средни предприятия, както и изследователски институции, чрез централизирани достъпни ресурси за изчисления от ново поколение.

