1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
Последвайте ни
1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
Технологии В ЕС ще бъдат изградени шест нови АI фабрики - eто къде

В ЕС ще бъдат изградени шест нови АI фабрики - eто къде

bTV Бизнес екип

Финансирането е 500 млн. евро

Европейската комисия съобщи в петък, че в Чехия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния и Испания ще бъдат създадени шест нови фабрики, подкрепящи технологии с изкуствен интелект. С тези нови съоръжения общият брой на АI фабриките в Европейския съюз ще достигне 19, предава БНР. 

Снимка: iStock

Новите заводи ще бъдат изградени с комбинирано финансиране от Европейския съюз и националните правителства на стойност над 500 милиона евро. Те са част от по-широкия План за действие на ЕС в сферата на изкуствения интелект, стартирал през април, който цели да разшири капацитета на Европа за високопроизводителни изчисления и да ускори интегрирането на АI технологии в основни сектори от икономиката.

Шестте нови съоръжения ще се присъединят към вече съществуващите 13 АI центъра, като заедно ще формират обединена и съгласувана мрежа, чиято цел е да насърчава иновациите и да подпомага развитието на стартиращи компании в Европа. Всяка от фабриките ще разполага със системи, специално адаптирани за АI приложения, с което ще се засили способността на континента да се конкурира на световната сцена в тази технологична сфера.

През 2026 г. може би няма да видим базовия модел на iPhone 18

Испанската фабрика ще разполага с експериментална платформа, проектирана за разработване и тестване на иновативни ИИ модели и решения. Всички шест центъра ще предоставят национални услуги, насочени към подпомагане на стартиращи и малки и средни предприятия, както и изследователски институции, чрез централизирани достъпни ресурси за изчисления от ново поколение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата