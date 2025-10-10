Откриха стратегически важен завод за батерии в България

Това позиционира страната ни на европейската карта на чистите технологии

Време е да се спре с подценяването на българската индустрия и тя да стане по-видима и да имаме самочувствие. Силата на електрическата енергия е важна, но и човешката също, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на откриването на нова високотехнологична фабрика за системи за съхранение на енергия в батерии. Тя е изградена в индустриален парк „Хемус“ в Челопечене, съобщи Министерството на иновациите и растежа. Дончев подчерта, че именно за такива нови производства са нужни висококвалифицирани работници и повече инженери.

Инвестицията е стратегическа за Европа и България. EXERON X-BESS е система за съхранение на енергия от батерии от ново поколение, разработена, за да отговори на нарастващото търсене на гъвкави решения за стабилизиране на електроенергийната мрежа и сигурност на доставките при нарастващ дял на възобновяемата енергия в електроенергийната система. Тази иновация поставя Интернешънъл Пауър Съплай АД (IPS) в челните редици на енергийната трансформация в Европа.

Инвестицията беше официално призната за стратегически производствен капацитет за технологии с нетно нулеви емисии през юни тази година и нарежда България сред страните с ключова роля в европейската и глобалната трансформация към чиста енергия.

Фабриката отвори врати с годишен производствен капацитет от 3 GWh, който ще бъде разширен до 5 GWh до края на 2026 г. В процес на проектиране е втора, напълно автоматизирана фабрика, с която общият производствен капацитет ще достигне 15 GWh до края на 2027 г. Така в България биха могли да се произвеждат до 15% от очакваните нужди на Европа.

Инвестицията ще допринесе за енергийната сигурност, индустриалната устойчивост и предприемаческата екосистема на Европа. С пускането в експлоатация на фабриката, компанията позиционира страната на европейската карта на чистите технологии и инвестира в нов индустриален сектор със значителен потенциал за създаване на висококвалифицирани работни места, развитие на умения и износ на технологии.

На събитието в индустриалния парк в Челопечене присъстваха още кметът на София Васил Терзиев, Росен Плевнелиев, ръководството на IPS, представители на местни и международни енергийни компании, браншови организации и др.

В интервю за БТА Александър Рангелов, изпълнителен директор на IPS, съобщи, че около 180 млн. евро се очаква да вложи „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД в три проекта за производство на батерии за съхранение на енергия. Проектът й BG EXERON X-BESS, заедно с още пет европейски проекта, получи стратегически статут по Регламента за развитие на технологии с нетно нулеви емисии (NZIA) на Европейската комисия.

