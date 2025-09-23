Изкуственият интелект в помощ на предприемача: Как да продадем идеята си успешно?

Изкуственият интелект увеличава работата, а не я намалява, казва Огнян Василев

Как стартиращите компании могат да изградят ефективна стратегия за продажби от самото начало? Как изкуственият интелект може да се използва за маркетинг и продажби? Какво е бъдещето на стартъп екосистемата в България? На тези въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст Огнян Василев, собственик на The Revenues Factory - компания, специализирана в предоставянето на AI-базирани решения за продажби.

„Може би едно иронично нещо, което аз чувам от доста предприемачи е, че въпреки, че изкуственият интелект помага толкова много, те не се чувстват сякаш имат по-малко работа, даже обратното. Имат повече работа, защото сега могат да свършат повече неща… просто защото разчитат, че изкуственият интелект ще им помогне много с това да го направят по-бързо“, заяви Василев.

Според него принципът на работа с изкуствен интелект е много подобен на този при работа с хора.

„Ако имам стажант или служител, колкото по-добре му обясня, го убедя и той приеме и прегърне мисията на задачата си, толкова по-добър ще е резултата. Така е и с изкуствения интелект – колкото по-добри са инструкциите, толкова по-добър ще е резултатът“, обясни той.

Василев допълни, че от AI определено може да има огромни ползи за ефективността в компанията, но качеството на тези ползи пак ще зависи от това колко време ние инвестираме в това, да дадем достатъчно информация, да обясним много добре как се прави и да програмираме процеса.

Като предприемач, той посъветва младите хора, които тепърва ще стартират бизнес, да поемат рискове.

„Ако поемем риск, може да се случи нещо хубаво от това, ако не поемем риск, със сигурност няма да се случи“, заяви Василев.

Той отбеляза и че стартиращите компании могат значително да намалят разходите си чрез AI, тъй като технологията замества рутинната работа и ускорява процесите.

„Всеки предприемач може да има този „докторанд и асистент“, който му помага да генерира повече приходи с по-малко усилие“, каза собственикът на The Revenues Factory.

Василев идентифицира две основни грешки на младите компании – прекален фокус върху продукта и недостатъчно внимание към продажбите. Той отбеляза, че продуктът не трябва да се предоставя безплатно за твърде дълго, преди да е ясно дали клиентите действително ще го купят, тъй като това отлага момента, в който се получава реална обратна връзка. Според него първата стъпка към успеха е срещата с реални клиенти още преди продуктът да е окончателно готов.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

