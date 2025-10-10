IAB България с нов управителен съвет и фокус върху измерването и развитието на дигиталния маркетинг у нас

През 2025 година към IAB България са се присъединили 14 нови организации, сред които и bTV Media Group

След проведено Общо събрание на 18 септември 2025 г., IAB България обяви новия си Управителен съвет, който ще ръководи организацията през 2026 година. Сред неговите членове е и Зоя Василева, директор „Дигитални продажби“ в bTV Media Group.

За председател бе преизбран Мариан Найденов (Prodesign), чийто мандат се свързва със стабилизиране на позициите на организацията през последните две години. Към Управителния съвет се присъединяват още Дария Сърменова-Илиева (Argent Group) като заместник-председател, както и Ангел Искрев (proof.), Христо Николински (eTarget), Зоя Василева (bTV), Анелия Ангелова (Economedia), Илияна Захариева (A1), Боян Иванович (Yettel) и Константин Терзиев (Teva Pharmaceuticals).

Основен приоритет за новото ръководство е възстановяването на метриката в дигиталната реклама AdEx Benchmark Report – стратегически инструмент, който ще върне на пазара релевантните данни за състоянието и динамиката на дигиталната реклама в България. След няколкогодишно прекъсване докладът ще обхване информация за 2024 и 2025 г., като публикуването му е планирано за второто тримесечие на 2026 година. Процесът се ръководи от работна комисия по метрики, ръководена от Лазар Малаков (Aleph Holding), в която участие вземат медии, агенции и рекламодатели. IAB разглежда AdEx Benchmark Report като ключова стъпка към връщането на прозрачността, измеримостта и обективната база за планиране в сектора.

„IAB България се ангажира да предостави това, което целият пазар очаква – реална, достъпна и обективна метрика. Ще бъдем активен партньор на всички, които доказано и качествено изграждат настоящето и бъдещето на дигиталния маркетинг в България. Ще отговорим и на очакванията на широката общественост да бъдем посланик на дигиталния маркетинг у нас – организация, която допринася за неговото развитие чрез качествени обучения, споделяне на опит, създаване на стандарти и добри практики, пазарни изследвания и анализи. И не на последно място – ще продължим да отстояваме интересите на нашите членове и на цялата дигитална екосистема в България“, заяви председателят на УС Мариан Найденов.

Освен върху измерването, фокусът на IAB България ще бъде насочен и към развитието на практически обучения и професионални инициативи в областта на дигиталния маркетинг, както и към подпомагане на индустрията при въвеждането на ключови технологии като изкуствен интелект (AI) и Connected TV (CTV).

Паралелно с това организацията ще работи активно с институции по законодателни инициативи, които да изградят адекватна нормативна рамка за дигиталния сектор в страната. Подкрепата за индустрията ще продължи и чрез силно присъствие на събитийната сцена. Наред с утвърдените формати IAB Digital Day и IAB MIXX Awards, организацията ще си партнира с водещи форуми за маркетинг и комуникации, с цел споделяне на знания, насърчаване на иновации и изграждане на силна професионална общност.

През 2025 година към IAB България се присъединиха 14 нови организации – сред тях bTV Media Group, чиято повторна поява в редиците на асоциацията е ясен сигнал за възстановено доверие от страна на водещите медии у нас. Сред новите членове са също: Speedy, Viber, GoGuide, Brandly Digital, BluePoint, WellDone Agency, Zmatic, Sweet.tv, Verto Digital, HubAhead, Digital Expert, VBrands Visuals и Адвокатско дружество ДСП.

Паралелно с вътрешноорганизационната дейност, IAB България ще засили сътрудничеството си с водещите комуникационни и бизнес организации в страната – БАПРА, БДВО, БАР, БАКА, както и чрез активното си участие в Българската стопанска камара (БСК). Целта е ясна – по-силна координация и по-ефективна защита на интересите на дигиталната индустрия на институционално ниво.

