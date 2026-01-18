Умна бутилка превръща обикновената вода в напитка срещу стареенето

Ето колко струва

Водата с добавен водород от години набира популярност сред биохакери, спортисти и привърженици на здравословния начин на живот, които търсят допълнителни ползи от ежедневната хидратация. Вместо готови напитки, все по-често се залага на устройства, които позволяват приготвянето й у дома или в движение, пише New York Post.

Такъв продукт е Echo Flask – смарт бутилка, която обогатява обикновената H₂O с молекулярен водород само за няколко минути. Последният модел беше представен на изложението Consumer Electronics Show 2026 в Лас Вегас и привлече сериозен интерес, макар цената му от 299,99 долара да го поставя в премиум сегмента.

Снимка: Echo Flask

Бутилката разполага с презареждаема батерия, Wi-Fi свързаност и мобилно приложение, чрез което потребителите могат да следят приема си на вода. Производителят посочва, че едно зареждане е достатъчно за между пет и седем цикъла на генериране на водород.

Привържениците на водородната вода твърдят, че тя може да намали оксидативния стрес в организма – процес, който се свързва със стареенето и редица хронични заболявания. Някои изследвания сочат потенциални ползи като по-добро възстановяване, повече енергия и облекчаване на странични ефекти при определени терапии, макар че ефектите обикновено се отчитат след седмици редовна употреба.

Въпреки оптимистичните твърдения, експертите напомнят, че водородната вода не е чудодейно решение. Тя е призната за безопасна, но се препоръчва умерена и постепенна консумация.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN