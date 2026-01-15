От 14 февруари Tesla въвежда важна промяна за собствениците на електромобилите

Ето каква е тя

Tesla ще спре да предлага софтуера си Full Self-Driving (Supervised) срещу еднократно заплащане и ще го предоставя единствено чрез месечен абонамент. Това обяв главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск, цитиран от New York Post.

„Tesla ще спре продажбата на FSD след 14 февруари. След това софтуерът ще бъде достъпен само като месечен абонамент“, написа Мъск в публикация в социалната платформа X. След това акциите на Tesla поевтиняха с 1,8%.

Цената на Full Self-Driving започва от 99 долара на месец. Досега софтуерът можеше да бъде закупен и срещу еднократна такса от 8000 долара. FSD е ключов елемент от дългосрочната стратегия на компанията, тъй като Мъск се стреми да позиционира Tesla като лидер в автономната мобилност.

Въпреки наименованието си, системата изисква водачът да остане зад волана и да бъде готов да поеме управлението във всеки момент. Тя не превръща автомобилите на Tesla в напълно самоуправляващи се.

От компанията не коментираха веднага решението, а Tesla по принцип не оповестява публично колко клиенти са абонирани или използват активно софтуера. По време на представянето на резултатите за третото тримесечие през октомври финансовият директор на Tesla Вайбхав Танеджа заяви, че платените потребители на FSD представляват около 12% от настоящия автопарк на компанията.

През миналата година Tesla стартира ограничена услуга за роботаксита в Остин, Тексас, при която в автомобилите присъстват хора. Компанията предлага и услуга за превоз на пътници в Сан Франциско, като и там автомобилите се управляват от шофьори.

В началото на януари Tesla отчете спад за втора поредна година в доставките и производството на електромобили. През четвъртото тримесечие са доставени 418 227 автомобила – с около 16% по-малко спрямо година по-рано, а производството е намаляло с 5,5%.

Компанията ще публикува финансовите си резултати за четвъртото тримесечие на 28 януари.

