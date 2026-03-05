Фискален съвет: Дефицитът само за февруари е -0,7% от БВП

Фискалният съвет публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета

Дефицитът за февруари месец с натрупване е в размер на -600 млн. евро и представлява -0,5% от БВП. Дефицитът само за февруари месец е -812 млн. евро и е на стойност -0,7% от БВП.

Днес Фискалният съвет публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с вероятно продължение.

От там приветстват възобновената от страна на Министерство на финансите практиката да публикува оценка за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма и основните показатели по приходите и разходите към края на предходния месец на база предварителни данни и оценки за приключилия месец (февруари 2026 г.).

Данните са оповестявани заедно със статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (януари 2026 г.). Публикуването на предварителни оценки за бюджетното салдо по КФП на база на оперативна информация и оценки се оценява като много добра практика и осигурява по-голяма прозрачност за състоянието на публичните финанси.