Туристите ходят в Париж и Ница, но французите предпочитат това магично място

Вероятно никога не сте го чували

Франция е най-посещаваната страна в света от години, а миналата година счупи рекорда със 100 милиона чуждестранни туристи, дошли заради култура, гастрономия и пейзажи. Любовта към френската храна понякога стига до крайности: през 2022 г. белгиец измина 1400 километра с велосипед, само за да опита специален кроасан в Ница.

Но кое място ценят най-много самите французи?

Зрителите на предаването „Le Village Préféré des Français 2025“ избраха средновековното село Saint-Antoine l'Abize за най-любимото френско село през 2025 г., пише Kurir.rs

Това малко бижу е сгушено сред зелените хълмове между Гренобъл и Лион, в департамента Изер. Тесни калдъръмени улички, каменни къщи и гледки към околните планински пасища създават сцена, която изглежда сякаш е взета от исторически филм. Намира се на един хвърлей камък от Регионалния природен парк Веркор и всяка първа неделя на август оживява в пълен блясък по време на големия средновековен фестивал, когато улиците са залети от артисти, музика, представления и цветни сергии.

В самото сърце на селото се намира абатството „Свети Антоний“, на което общината е получила името си. Това е монументална готическа сграда с богато украсена фасада, построена в продължение на почти три века.

Кметът Мерилин Лонгис казва, че това е „малко селце, изгубено между планините и провинцията“, но също така, че всяка улица в него пази хилядолетна история. Мястото се е наричало Ла-Мот-Сен-Дидие, докато мощите на Свети Антоний Велики не пристигат от Константинопол през 11 век. Това събитие завинаги промени съдбата на селото: скоро то се превърна във важен религиозен и медицински център, където се намираха Братята хоспиталиери на Свети Антоний, монашеска общност, посветена на лечението на страдащите от така наречените „Огъни на Антоний“, днес известни като ерготизъм.

„В продължение на векове вярата, науката и грижата за хората са се съчетавали тук. Това е основата на идентичността на Сен Антоан. Ето защо се опитваме да запазим тази топлина и гостоприемство дори днес, а основният ни принцип е да посрещнем подобаващо всеки посетител“, обяснява Лонгис.

Абатството, което сега е отворено целогодишно, включва църква, средновековна градина и Музей на Сен Антоан, който чрез интерактивни експонати показва развитието на медицината, живота в абатството и ежедневието в тази част на Франция през Средновековието. През летните месеци туристическият офис организира екскурзоводско обслужване, но изключително на френски език.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN