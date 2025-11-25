BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Свят Туристите ходят в Париж и Ница, но французите предпочитат това магично място

Туристите ходят в Париж и Ница, но французите предпочитат това магично място

bTV Бизнес екип

Вероятно никога не сте го чували

Франция е най-посещаваната страна в света от години, а миналата година счупи рекорда със 100 милиона чуждестранни туристи, дошли заради култура, гастрономия и пейзажи. Любовта към френската храна понякога стига до крайности: през 2022 г. белгиец измина 1400 километра с велосипед, само за да опита специален кроасан в Ница.

Но кое място ценят най-много самите французи?

Зрителите на предаването „Le Village Préféré des Français 2025“ избраха средновековното село Saint-Antoine l'Abize за най-любимото френско село през 2025 г., пише Kurir.rs

Тази страна налага до 20 000 евро глоба при нарушения в самолета

Това малко бижу е сгушено сред зелените хълмове между Гренобъл и Лион, в департамента Изер. Тесни калдъръмени улички, каменни къщи и гледки към околните планински пасища създават сцена, която изглежда сякаш е взета от исторически филм. Намира се на един хвърлей камък от Регионалния природен парк Веркор и всяка първа неделя на август оживява в пълен блясък по време на големия средновековен фестивал, когато улиците са залети от артисти, музика, представления и цветни сергии.

В самото сърце на селото се намира абатството „Свети Антоний“, на което общината е получила името си. Това е монументална готическа сграда с богато украсена фасада, построена в продължение на почти три века.

Кметът Мерилин Лонгис казва, че това е „малко селце, изгубено между планините и провинцията“, но също така, че всяка улица в него пази хилядолетна история. Мястото се е наричало Ла-Мот-Сен-Дидие, докато мощите на Свети Антоний Велики не пристигат от Константинопол през 11 век. Това събитие завинаги промени съдбата на селото: скоро то се превърна във важен религиозен и медицински център, където се намираха Братята хоспиталиери на Свети Антоний, монашеска общност, посветена на лечението на страдащите от така наречените „Огъни на Антоний“, днес известни като ерготизъм.

Балканската страна с два оскара за туризъм

„В продължение на векове вярата, науката и грижата за хората са се съчетавали тук. Това е основата на идентичността на Сен Антоан. Ето защо се опитваме да запазим тази топлина и гостоприемство дори днес, а основният ни принцип е да посрещнем подобаващо всеки посетител“, обяснява Лонгис.

Абатството, което сега е отворено целогодишно, включва църква, средновековна градина и Музей на Сен Антоан, който чрез интерактивни експонати показва развитието на медицината, живота в абатството и ежедневието в тази част на Франция през Средновековието. През летните месеци туристическият офис организира екскурзоводско обслужване, но изключително на френски език.

