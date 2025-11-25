Все повече българи избират автобусите пред влаковете

Автобусните превози бележат ръст от 23.6% през третото тримесечие на 2025 г.

През третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 18,6%, а извършената работа - с 9,2%. Данните са предварителни. С 14% се увеличават превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт), съобщиха от НСИ. При извършената работа е отчетено намаление - с 10,7%.



Превозените товари от сухопътния транспорт през третото тримесечие на 2025 г. са 36 187,9 хил. т., или с 21,2% повече спрямо същото тримесечие на 2024 година, предаде БГНЕС. Вътрешните превози се увеличават с 26,1%, а международните - със 7,8%.

Извършената работа е 8 479.5 млн. тонкилометра, което е с 9,8% повече в сравнение със същия период на предходната година. Превозените товари от речния и морския транспорт са с 531,8 хил. т. по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., в резултат на по-малкото количество превозени товари от речния транспорт. При извършената работа, измерена в тонкилометри, намалението е с 5,2% спрямо същия период на предходната година.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 115 333,6 хил., или с 22,2% повече спрямо третото

тримесечие на 2024 година. При автобусните превози увеличението е с 23.6%, докато при железопътните превози се наблюдава намаление - с 0,6%. Извършената работа е 2 214,4 млн. пътникокилометра, като е регистриран спад от 14,3% в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г. в резултат на намаленото превозно разстояние от автобусния транспорт.

При пътническия воден транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 69,5 хил. спрямо същия период на 2024 г., поради по-малкия брой превозени пътници както от речния, така и от морския транспорт. Извършената работа нараства с 11,9% в резултат на увеличеното средно превозно разстояние.



През периода юли - септември 2025 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 83 506 хил. пътници, или с 4,5% повече в сравнение с третото тримесечие на 2024 година. Същевременно и извършената работа нараства с 9,1% и достига 492,4 млн. пътникокилометра.

