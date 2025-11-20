Тази страна налага до 20 000 евро глоба при нарушения в самолета

Данни от европейските авиационни агенции показват между 200 и 500 инцидента месечно

Франция въвежда мерки срещу нарастващите прояви на недисциплинирано поведение по време на полет, представяйки санкции за нарушителите. Според властите неподчинението на борда се превръща в сериозна и увеличаваща се заплаха за безопасността на полетите. Данни от европейските авиационни агенции показват между 200 и 500 инцидента месечно, а през 2024 г. Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) е отчела по един инцидент на всеки 395 полета. В отговор Париж публикува указ в Официален вестник, влязъл в сила на 8 ноември, и създаде специална база данни, чрез която френските авиокомпании могат да подават сигнали за „вредно поведение“, предава Еuronews.

Според новите правила пътниците, които нарушават три основни изисквания, ще бъдат изправени пред значителни глоби – до 10 000 евро, а при повторни провинения сумата може да достигне 20 000 евро. Нарушенията включват използването на електронни или електрически устройства в моменти, когато това е изрично забранено, осуетяване работата на екипажа или препятстване на изпълнението на задачи, свързани с безопасността, както и отказ да се следват инструкции за сигурност, издадени от служителите на борда. В най-тежките случаи властите уточняват, че може да бъде наложена и забрана за качване на борда за срок до четири години.

Тези санкции се прилагат за всички полети, изпълнявани от авиопревозвачи с оперативен лиценз, издаден от Франция. Новите разпоредби ще действат паралелно със съществуващите административни наказания в страната, сред които фигурира и наказателно преследване за най-сериозните прояви. В подобни случаи провиненията могат да доведат до лишаване от свобода до пет години и глоба, достигаща 75 000 евро.

Министърът на транспорта Филип Табаро подчертава, че безопасността на пътниците и екипажа остава „абсолютен приоритет“, определяйки разрушителното поведение на борда като „неприемливо“. Според него подобни действия „застрашават безопасността на полетите и влошават условията на труд на екипажите“. Табаро допълва, че новият указ предоставя инструменти за „бързо, справедливо и пропорционално прилагане“, като според него изпраща ясно послание: подобно поведение няма да бъде допускано.

Въвеждането на тези строгите мерки съвпада с общоевропейски опити за ограничаване на антисоциалното поведение на пътниците. По-рано тази година Ryanair предприе правни действия срещу пътник, от когото търси 15 000 евро обезщетение. Авиокомпанията бе принудена да отклони полет от Дъблин към Лансароте в Португалия, което доведе до принудителен престой в Порто на 9 април 2024 г. и необходимостта да осигури хотелско настаняване за 160 пътници. Макар Ryanair да не разкрива подробности за самоличността на нарушителя или конкретните му действия, авиопревозвачът определи поведението му като „непростимо“, подчертавайки политиката си на нулева толерантност и решимост да защитава останалите пасажери от подобни инциденти.

