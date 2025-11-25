BGN → EUR

БГ Бизнес Ето какви коледни добавки ще получат хората с пенсии под линията на бедност

Ето какви коледни добавки ще получат хората с пенсии под линията на бедност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

536 хил. са пенсионерите у нас, чиито пенсии са под линията на бедност

Ще бъдат отпуснати по 120 лв. коледни добавки на всички пенсионери, които падат под линята на бедността. Това бе обявено от Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, цитирано от БНР. В този списък влидат 536 000 пенсионери, които в момента взимат пенсии, които са под линията на бедност.

Линията на бедност за тази година е 638 лева. За изплащането на коледните добавки ще са необходими 64 млн. лева, според Сачева. Откъде ще дойдат средствата?

Снимка: iStock

"В рамките на НОИ се направиха необходимите разчети, има средства, с които бихме могли да покрием тази добавка. Тъй като има и преизпълнение в бюджета, има и други резерви. Знаете също така, че и колегите от "ДПС-Ново начало" ще направят дарения към бюджета на НОИ, тъй като по закон в НОИ могат да бъдат правени дарения от физически лица"., казва Сачева. 

