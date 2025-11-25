BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Последвайте ни
1 USD
1.69424 BGN
Петрол
61.99 $/барел
Bitcoin
$88,673.7
Свят Човешката библиотека: Как вече може да „заемате“ човек вместо книга в Дания?

Човешката библиотека: Как вече може да „заемате“ човек вместо книга в Дания?

bTV Бизнес екип

Целта е хората да бъдат „публикувани като отворени книги“

Човешката библиотека“ предлага възможност хора да заемат“ други хора вместо книги инициатива, която цели да преодолява стереотипи и намира множество практични приложения в професионалния свят. Движението започва в Дания, където още през 2000 г. е създадена идеята вместо книга да вземете“ човек, за да чуете неговата история. Целта е хората да бъдат публикувани като отворени книги“, така че читателят да може да задава въпроси за нечий живот и преживявания, придобивайки по-дълбоко разбиране за различни проблеми. Днес подобни Живи библиотеки“ функционират в над 70 държави, предава Forbes. 

Снимка: Getty Images / iStock

Основният принцип е ясен когато слушаме истински истории, предразсъдъците могат да бъдат поставени под въпрос. Нестопанската организация Човешката библиотека“ организира събития, на които посетителите заемат“ човешки същества като отворени книги и разговарят с тях по теми, до които иначе едва ли биха имали достъп. Всяка книга“ представлява група в обществото, често подложена на стигма, дискриминация или предубеждения свързани с начин на живот, здравословни диагнози, убеждения, увреждания, социален статус или етнически произход.

Така посетителите могат да разговарят с хора, представени като Алкохолик“, Аутист“, Биполярно разстройство“ или Екстремно модифициран човек“, както и с Насилствен“, Мюсюлманин“, Натурист“, Полиаморен“ и много други. Идеята е да се задават въпроси и да се изслушват личните им истории под мотото не съдете някого“. Подобно на традиционните библиотеки, има и Книга на месеца“ например Оцелелият от Холокоста“ в Калифорния/Холандия или Трансформистата“ от Човешката библиотека в Лима, Перу.

Снимка: Getty Images / iStock

Проектът вече намира широки практически приложения. Ново партньорство с Университета в Глазгоу дава възможност на 300 студенти по медицина да станат читатели“ в Човешката библиотека“, за да развият умения, които ще им бъдат необходими в бъдещата професия.

Meta е прикривала данни за риска от социалните мрежи за непълнолетните

Както обяснява д-р Линзи Крофорд, университетски преподавател, целта е програмата да се провежда ежегодно, за да се насърчава подходът не съдете“. Според нея това ще бъде полезно не само за студентите, но и за техните бъдещи пациенти и колеги. Медиците могат да усвоят теоретични знания от традиционните книги, но за да станат истински състрадателни и ефективни лекари, трябва да развият по-деликатни умения емпатия, слушане, комуникация и размисъл, които най-добре се усвояват чрез контакт с реални хора и техните истории – „човешките книги“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата