Човешката библиотека: Как вече може да „заемате“ човек вместо книга в Дания?

Целта е хората да бъдат „публикувани като отворени книги“

„Човешката библиотека“ предлага възможност хора да „заемат“ други хора вместо книги – инициатива, която цели да преодолява стереотипи и намира множество практични приложения в професионалния свят. Движението започва в Дания, където още през 2000 г. е създадена идеята вместо книга да „вземете“ човек, за да чуете неговата история. Целта е хората да бъдат „публикувани като отворени книги“, така че читателят да може да задава въпроси за нечий живот и преживявания, придобивайки по-дълбоко разбиране за различни проблеми. Днес подобни „Живи библиотеки“ функционират в над 70 държави, предава Forbes.

Снимка: Getty Images / iStock

Основният принцип е ясен – когато слушаме истински истории, предразсъдъците могат да бъдат поставени под въпрос. Нестопанската организация „Човешката библиотека“ организира събития, на които посетителите „заемат“ човешки същества като отворени книги и разговарят с тях по теми, до които иначе едва ли биха имали достъп. Всяка „книга“ представлява група в обществото, често подложена на стигма, дискриминация или предубеждения – свързани с начин на живот, здравословни диагнози, убеждения, увреждания, социален статус или етнически произход.

Така посетителите могат да разговарят с хора, представени като „Алкохолик“, „Аутист“, „Биполярно разстройство“ или „Екстремно модифициран човек“, както и с „Насилствен“, „Мюсюлманин“, „Натурист“, „Полиаморен“ и много други. Идеята е да се задават въпроси и да се изслушват личните им истории под мотото „не съдете някого“. Подобно на традиционните библиотеки, има и „Книга на месеца“ – например „Оцелелият от Холокоста“ в Калифорния/Холандия или „Трансформистата“ от Човешката библиотека в Лима, Перу.

Снимка: Getty Images / iStock

Проектът вече намира широки практически приложения. Ново партньорство с Университета в Глазгоу дава възможност на 300 студенти по медицина да станат „читатели“ в „Човешката библиотека“, за да развият умения, които ще им бъдат необходими в бъдещата професия.

Както обяснява д-р Линзи Крофорд, университетски преподавател, целта е програмата да се провежда ежегодно, за да се насърчава подходът „не съдете“. Според нея това ще бъде полезно не само за студентите, но и за техните бъдещи пациенти и колеги. Медиците могат да усвоят теоретични знания от традиционните книги, но за да станат истински състрадателни и ефективни лекари, трябва да развият по-деликатни умения – емпатия, слушане, комуникация и размисъл, които най-добре се усвояват чрез контакт с реални хора и техните истории – „човешките книги“.

