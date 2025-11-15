Балканската страна с два оскара за туризъм

Ето коя е страната

Хърватия спечели два бронзови медала - за най-добра дестинация в Средиземно море и за най-добра круизна дестинация в Европа, на престижните награди Travvy, често наричани Оскарите на туристическата индустрия, съобщи в петък Хърватският национален туристически съвет (HTZ).

Нарастващата привлекателност на Хърватия на американския пазар се засилва допълнително от новите и съществуващите авиокомпании, включително новата директна линия на United Airlines от Ню Йорк/Нюарк до Сплит, както и съществуващите полети до Дубровник и директните полети на Air Transat от Торонто до Загреб, отбелязва N1.

„Изключително сме поласкани, че Хърватия отново беше отличена на наградите Travvy. Тези награди отразяват всеотдайната работа на нашите туристически партньори и нарастващия интерес на американските пътешественици, които откриват магията на Хърватия - от исторически градове и острови до превъзходна гастрономия и богато културно наследство“, каза Лейла Крешич-Юрич , директор на Северноамериканското представителство на Хърватския туристически съвет.

