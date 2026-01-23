Космическа надпревара 2.0: Китай строи космически суперкомпютър

Истински суперкомпютър в космоса ще заработи преди 2030 г.

В момента сме свидетели на това как се развива „космическа надпревара 2.0“, в която технологичните гиганти се съревновават кой ще бъде първият, който ще разположи инфраструктура с AI в космоса. И кой според вас води? Правилно – Китай.

Терминът „космическа надпревара“ придоби ново значение

Снимка: NASA

Ако през 60-те години на миналия век е било надпревара кой пръв ще остави отпечатъци на Луната, няколко десетилетия по-късно тя се върти около това кой пръв ще изстреля в космоса инфраструктура с изкуствен интелект, така наречените космически суперкомпютри, пише порталът Popular Mechanics.

Центровете за данни с изкуствен интелект консумират огромни количества енергия и вода и отделят големи количества парникови газове в атмосферата.

Този вид космическа инфраструктура би била много по-малко разточителна. Центровете за данни в ниска околоземна орбита биха използвали десет пъти по-малко електроенергия, използвайки слънчева енергия. Китай изглежда води в „космическа надпревара 2.0“, пише N1.

Неотдавнашно сътрудничество между Gouxing Aerospace и Zhejiang Lab Research Institute изстреля 12 спътника в ниска околоземна орбита.

Това беше първото изчислително съзвездие в космоса, чийто модел на изкуствен интелект се прилага в търговски цели, полагайки основите за това, което би могло да бъде истински орбитален суперкомпютър.

Междувременно, в Института за компютърни технологии (ИКТ) на Китайската академия на науките в Пекин, изследователи работят по създаването на център за данни с изкуствен интелект, включващ 10 000 високопроизводителни компютърни карти, в ниска околоземна орбита.

Първите опити за изграждане на космически суперкомпютър датират от 2022 г., когато аерокосмическата компания Zhongke Tiansuan, родена от ИКТ, изстреля в ниска орбита обновен космически компютър с високопроизводителни чипове. Сателитът е стабилен в орбита повече от хиляда дни.

Ожесточена конкуренция и в Силициевата долина

Разбира се, конкуренцията не е безучастна. От другата страна на планетата, технологичните магнати от Силициевата долина като Илон Мъск , Джеф Безос и главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай инвестират стотици милиарди долари в собствените си инициативи за изкуствен интелект в орбита.

Безос и неговият екип Blue Origin разработват своя собствена версия на център за данни с изкуствен интелект повече от година.

Мъск очаква да обнови спътниците Starlink, за да обработват полезни товари с изкуствен интелект. Що се отнася до Пичая, неговият наскоро представен проект Suncatcher инсталира микро стелажи с машини на сателити и ще се увеличи мащабът му, ако изпитанието е успешно.

Потенциално пред тях обаче е подкрепеният от Nvidia стартъп Starcloud.

С графичния процесор Nvidia H100, който прелетя покрай земната атмосфера миналия месец със спътника Starcloud-1, компанията не само изстреля 80-гигабайтов чип (който е 100 пъти по-мощен от всеки друг чип, изстрелян някога в космоса), но и успя да обучи големия езиков модел (LLM) NanoGPT в космоса.

NanoGPT, идеята на съоснователя на OpenAI Андрей Карпати , е първият изкуствен интелект, обучен някога в космоса.

Starcloud-1 в момента използва отворената система за управление на правото (LLM) Gemma на Google.

Най-амбициозният космически проект на всички времена

„Орбиталните центрове за данни с гигаватов мащаб са сред най-амбициозните космически проекти на всички времена“, пише екипът на Starcloud в бяла книга, озаглавена „Защо изкуственият интелект трябва да се обучава в космоса “, публикувана миналата година.

„Убедени сме, че орбиталните центрове за данни са осъществими, икономически жизнеспособни и необходими за бързото и устойчиво реализиране на потенциала на изкуствения интелект, най-важната технология на 21-ви век“, добавиха те.

Много предизвикателства могат да бъдат преодолени до 2030 г.

Разработването на космически суперкомпютри обаче е изправено пред редица предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени или поне смекчени, за да може технологията да функционира успешно.

Изключително чувствителните компютърни чипове са изложени на силни вибрации по време на изстрелване на ракета, а в орбита - на екстремни температури и високоенергийни заредени частици (слънчев вятър).

Който успешно преодолее тези предизвикателства и успее да поддържа космическия суперкомпютър жив без прекалено много проблеми, би могъл да се превърне в лидер в бъдещето на тази технология.

Експертите смятат, че истински суперкомпютър в космоса ще заработи преди 2030 г. Единственият въпрос е: кой ще бъде първият?

