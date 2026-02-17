BGN → EUR
Първата литиева мина за производство на батерии отвори в Европа - ето къде

Първата литиева мина за производство на батерии отвори в Европа - ето къде

Свят

bTV Бизнес екип

Минният обект обхваща територията на три общини: Каустинен, Кокола и Кроноби.

Финландия официално откри първата си литиева мина в сряда, с цел да осигурява суровина за европейската верига за производство на батерии. Минната компания Keliber започна добив на литий в Западна Финландия, отбелязвайки старта на първата европейска операция за преработка на литий, предназначен за батерии, съобщава телевизионният оператор Yle.

Дълго планираният проект има за цел създаването на първата литиева фабрика в Европа. „Ще бъдем първите с европейско производство и това представлява конкурентно предимство, тъй като доставките ще са по-кратки в сравнение с вноса от Китай“, обясни главният изпълнителен директор Хану Хаутала. Минният обект обхваща територията на три общини: Каустинен, Кокола и Кроноби. Литият, добиван от този проект, ще се използва за производството на литиев хидроксид – ключова суровина за батерии, използвани в електрически автомобили и енергийни системи за съхранение.

Цената на петрола на ОПЕК премина 68 долара за барел

Проектът на Keliber е навлязъл в оперативна фаза след години подготовка и изграждане на съоръженията. Той включва извличане на литий от твърди скали и последващата му преработка в литиев хидроксид, който е основна суровина за батерии за електромобили и системи за съхранение на енергия.

Стартирането на добива поставя Финландия сред малкото европейски държави с активна литиева индустрия, укрепвайки регионалната независимост в производството на батерии и предоставяйки конкурентно предимство пред доставките от Азия. 

