Тръмп въвежда 15% мита върху всички вносни стоки в САЩ

От Белият дом уточниха, че новата ставка няма да се прилага за фармацевтични продукти, критични минерали и изделия, свързани с отбраната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че въвежда нова глобална митническа ставка от 15 процента върху всички вносни стоки, които влизат в страната. Решението влиза в сила незабавно и заменя обявената ден по-рано 10-процентна тарифа, след като Върховен съд на САЩ постанови, че съществена част от предишния митнически режим е в противоречие със закона, предава БТА.

Новата мярка се основава на раздел 122 от Търговски закон от 1974 г., който дава право на президента да налага мита до 15 на сто за период до 150 дни с цел справяне със сериозни дефицити в платежния баланс. Вестник The Wall Street Journal публикува обзор на наличната към момента информация относно новите тарифи.

Снимка: Reuters

Глобалната ставка от 15 процента до голяма степен напомня отменения режим, въведен по силата на Закон за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA). Тя се прилага еднакво спрямо всички държави, за разлика от предишните „реципрочни“ мита, които в отделни случаи достигаха значително по-високи нива – например при вноса от Китай, където в пиков момент ставките стигнаха 145 процента. Раздел 122 предвижда временен характер на мярката – до 150 дни, освен ако Конгресът не одобри удължаването ѝ.

По отношение на икономическите последици, анализ на Budget Lab към Йейлски университет сочи, че ефективната митническа ставка в САЩ преди съдебното решение е била около 16 процента. След него тя е намаляла до 9,1 процента, а сега се очаква да достигне приблизително 13,7 процента. Според клона на Управление за федералния резерв в Ню Йорк през по-голямата част от 2025 г. над 90 процента от разходите, свързани с митата, са били поети от американските компании и потребители. Част от фирмите са ограничили наемането на персонал и инвестициите си, докато други сектори са се възползвали от защитата срещу външна конкуренция. Последните данни за инфлацията показват ръст на цените при уреди, мебели и нови автомобили – категории, засегнати от митническите мерки.

Законът за международни извънредни икономически правомощия позволява предприемане на икономически действия при извънредни обстоятелства, но не съдържа изрично правомощие за въвеждане на мита. За разлика от него, раздел 122 от Търговския закон от 1974 г. ясно допуска налагане на тарифи до 15 процента с цел преодоляване на „сериозни“ дефицити в платежния баланс. Според правни експерти остава възможно въпросът дали настоящите търговски дефицити попадат в обхвата на тази разпоредба да стане обект на съдебни спорове.

От Белият дом уточниха, че новата ставка няма да се прилага за вече изключени стоки, сред които определени фармацевтични продукти, критични минерали и изделия, свързани с отбраната. Стоките от Канада и Мексико, обхванати от споразумението USMCA, също ще бъдат освободени. Освен това 15-процентната тарифа няма да се натрупва върху секторните мита, въведени по раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., които засягат стоманата, алуминия и автомобилите.

Президентът посочи още, че е възможно да бъде използван и раздел 301 от Търговския закон от 1974 г., който позволява налагането на по-дългосрочни мита при установени нелоялни търговски практики. Междувременно правилото „de minimis“, допускащо безмитен внос на пратки с ниска стойност, остава временно спряно. От Белия дом потвърдиха, че всички пратки в този режим ще бъдат обложени с новата 15-процентна ставка. Данъчният и бюджетен пакет на Републиканската партия, приет миналата година, предвижда окончателното премахване на правилото от юни 2027 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN