Курсът на еврото и долара за 23 февруари 2026 г.

Курсът на еврото леко се понижи в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1758 долара към 10:25 часа българско време днес или с 0,1 на сто под стойността си от закриването на петъчната търговия. В петък Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1767 долара.

