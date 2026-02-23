BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 23 февруари 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 23 февруари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото леко се понижи в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА. 

Единната европейска валута се разменяше за 1,1758 долара към 10:25 часа българско време днес или с 0,1 на сто под стойността си от закриването на петъчната търговия. В петък Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1767 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

