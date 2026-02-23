Курсът на еврото и долара за 23 февруари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какви заплати получават IT специалистите в Румъния?
През последната година заплатите в ИТ сектора са се увеличили с 15%
Курсът на еврото леко се понижи в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната европейска валута се разменяше за 1,1758 долара към 10:25 часа българско време днес или с 0,1 на сто под стойността си от закриването на петъчната търговия. В петък Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1767 долара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През последната година заплатите в ИТ сектора са се увеличили с 15%
От началото на годината Български пощи са извършили 147 998 операции
Очаква се увеличение на заплатите с 5%