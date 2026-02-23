С 30% повече? Ето колко ще получат членовете на избирателни комисии на изборите през април

От Централната избирателна комисия решиха, че тази година възнаграждението ще е по-високо

За хората, ангажирани с изборния ден – членове, председатели и зам.-председатели на комисии, възнаграждението ще скочи. От Централната избирателна комисия (ЦИК) решиха, че увеличение ще има както при членовете на районните, така и при секционните избирателни комисии, пише БНТ.

Колко ще вземат членовете на РИК?

Снимка: bTV

Членовете на РИК-овете ще получат месечно възнаграждение от 28 февруари до 3 май, като председателите с над 400 секции ще взимат 1470 евро, членовете 1327 евро, техните колеги в районите до 400 секции ще получават по 1352 евро за председател, а членовете - 1220 евро.

През 2024 г. стойността на възнаграждението е била по-ниска. За сравнение председателят е взимал по 1175,97 евро, заместник-председателят и секретарят по 1073,71 евро, а членовете по 971,45 евро.

Колко ще получат членовете на СИК?

Снимка: bTV

Еднократното възнаграждение на секционните комисии също се увеличават. Председателите ще получават по 185 евро, а членовете по 156 евро.

През 2024 г. един председател е взимал 140,61 евро, тази година сумата скача до 185 евро. Заместник-председателят и секретарят ще взимат по 170 евро, на фона на 130,38 евро от 2024 г. Най-ниското заплащане остава за членовете то е по 156 евро, за разлика от 119,64 евро през 2024 г.

