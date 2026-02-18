Тръмп обяви енергийни и индустриални инвестиции на Япония за 36 млрд. долара

Проектите поставят началото на обещаните от Япония инвестиции от 550 млрд. долара в САЩ

Администрацията на президента Доналд обяви три проекта на стойност 36 млрд. долара, които ще бъдат финансирани от Япония, включително "съоръжение за износ на петрол" в Тексас, завод за индустриални диаманти в Джорджия и електроцентрала на природен газ в Охайо, предаде Ройтерс.

Проектите са първите инвестиции в рамките на обещанието на Япония да инвестира 550 млрд. долара в САЩ като част от търговска сделка, която намали митата на Тръмп върху японския внос до 15%, каза Тръмп в "Трут Соушъл". Той даде малко подробности за проектите.

Министърът на търговията Хауърд Лътник заяви в изявление, че електроцентралата в Портсмут, Охайо, на стойност 33 милиарда долара, ще бъде най-голямото в историята съоръжение за производство на електроенергия, работещо с природен газ, с капацитет от 9,2 гигавата.

Съоръжението, което ще бъде управлявано от „Ес Би Енерджи“ (SB Energy), дъщерно дружество на японския технологичен инвеститор "СофтБанк груп" (SoftBank Group), ще увеличи базовата мощност във време на бързо нарастващо търсене на електроенергия от центрове за данни, изградени за захранване на приложения с изкуствен интелект, посочва Ройтерс.

Япония ще инвестира също в съоръжение за износ на суров петрол на стойност 2,1 милиарда долара, което ще бъде разположено на крайбрежието на Тексас, обяви Белият дом.

„Очаква се този проект да генерира 20-30 милиарда долара годишно от износ на суров петрол от САЩ, да осигури износен капацитет за нашите рафинерии и да засили позицията на Америка като водещ световен доставчик на енергия“, обясни Лътник.

Терминалът „Тексас ГълфЛинк“ (Texas GulfLink), който бива разработван от американската компания „Сентинел Мидстрийм“ (Sentinel Midstream), е част от инициативата, потвърдиха от компанията.

Тръмп обяви също, че проектът в Тексас ще включват терминал за втечнен природен газ, но в изявлението на Лътник и в информационния бюлетин на Белия дом липсваше подобна информация.

По отношение на проекта за завод за индустриални диаманти в Джорджия, Лътник заяви, че ще задоволи 100 процента от търсенето в САЩ на синтетични диамантени зърна, които са критичен суровина за производството на полупроводници. В момента САЩ разчитат до голяма степен на Китай за такива доставки.

Заводът за синтетични диаманти, на стойност около 600 милиона долара, ще бъде управляван от „Елемент Сикс“ (Element Six), допълват от Белия дом. Компанията е част от групата на "Де Бирс" (De Beers), най-големият производител на диаманти в света.

