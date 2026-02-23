Какво е най-важно за българите при покупка на жилище?

Новата дефиниция на „градско удобство“ започва отвън, но се усеща отвътре

Инфраструктура, спокойствие и перспектива вече са основните критерии при покупка на имот, сочи анализ на „Соренда Риъл Естейт“, цитиран от БТА. Дълго време добрата жилищна локация се определяше просто - близо до центъра, с удобен транспорт и „добър адрес“. Днес обаче това не е достатъчна. Големият град се променя и с него се променят и очакванията на хората към мястото, където живеят, посочват експертите.

Снимка: Getty Images/iStock

Комфортът в съвременната градска среда вече не се измерва само с разстояния, а с усещането за спокойствие, функционалност и качество на живот. Новата дефиниция на „градско удобство“ започва отвън, но се усеща отвътре. Локацията трябва да съчетава тишина и достъпност, близост до града и дистанция от неговия шум. Хората търсят квартали, които позволяват бързо придвижване до работа, но и спокойствие у дома.

Спокойствието е едно от най-важните неща за купувачите. То идва от по-малкия трафик, по-ниската плътност на застрояване и усещането, че кварталът „диша“. Добрата инфраструктура рядко се забелязва, когато работи добре, но се усеща веднага, когато липсва. Улиците без задръствания, удобният градски транспорт, достъпът до училища, магазини, здравни услуги – всичко това прави ежедневието по-лесно и предвидимо.

Контактът също се е превърнал в необходимост. Парковете, зелените площи и гледките влияят пряко върху начина на живот, включително върху физическото и психическото здраве. Новото градско удобство означава възможност за разходка, прозорец към зеленина или просто усещане за тишина. Хората искат поддържани общи части, вътрешни дворове, светли входове и ясна организация на средата създават усещане за ред, сигурост и принадлежност. Истинският комфорт зависи не само от архитектурата, но и от инфраструктурата, зелените площи и цялостното градско планиране.

