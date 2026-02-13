Металите поевтиняват заради очакванията Тръмп да смекчи тарифите за алуминия

В сутрешната търговия металът поевтиня заедно с цинка, никела и оловото

Цените на металите се понижиха, след като се появиха информации, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да смекчи митата върху алуминия. В сутрешната търговия металът поевтиня заедно с цинка, никела и оловото, тъй като инвеститорите оценяваха сигналите, че Белият дом може да облекчи тарифите преди междинните избори през ноември. Новината ускори по-широкия спад при индустриалните метали, предава Еuronews.

На Лондонската метална борса бенчмарковият тримесечен контракт за алуминий се понижи с над 2,5% до 2 965,75 долара за тон към обяд. В същото време най-активният договор на Шанхайската фючърсна борса отстъпи с 1,76% до 23 195 юана (2 832 евро) за тон.

Снимка: Reuters

Други основни промишлени метали също отчетоха спад. Цинкът се търгуваше на 3 316,50 долара за тон, което е понижение от 51,95 долара (-1,54%), никелът – на 16 993,38 долара, или с 257 долара по-малко (-1,49%), а оловото – на 1 972,38 долара, спад от 10,30 долара (-0,52%).

Според публикация на Financial Times Белият дом преразглежда обширния списък със стоки, засегнати от митата върху стоманата и алуминия. Възможно е някои продукти да бъдат освободени, да се спре по-нататъшното разширяване на тарифите и вместо това да се премине към по-целенасочени мерки. Тези очаквания идват на фона на нарастващо недоволство сред избирателите заради високите разходи за живот преди изборите.

Миналото лято Тръмп въведе мита до 50% върху вносните метали, които впоследствие бяха разширени към широк кръг потребителски стоки. Така американските тарифи достигнаха най-високите си равнища от периода преди Втората световна война. Икономисти обаче отбелязват, че мерките са повлияли върху потребителските цени, въпреки твърденията, че тежестта ще бъде понесена основно от чуждестранните производители.

По-късно администрацията намали митата върху някои популярни хранителни продукти с цел да ограничи инфлацията при храните и обяви примирие в търговския спор с Китай, след като Пекин отвърна със собствени мита. Алуминият остава ключов за опаковъчната индустрия, транспорта и производството на уреди, поради което дори умерени ценови колебания могат бързо да повлияят на очакванията за производствените разходи, особено ако инвеститорите започнат да смятат, че търговската политика на САЩ става по-малко рестриктивна.

