Тръмп уволни управителката на Фед Лиза Кук, това са лоши новини за икономиката на САЩ

Ето какво се случи, когато президенти на други държави направиха същото

Президентът Доналд Тръмп уволни управителката на Федералния резерв Лиза Кук и това може да означава лоши новини за икономиката на САЩ.

Макар непосредствената цел на Тръмп вероятно да е да окаже натиск върху Федералния резерв да понижи лихвените проценти, международният исторически прецедент показва, че дългосрочният резултат от уволнението на служители на централната банка от президент може да бъде както по-високи лихви, така и по-висока инфлация.

В Турция например президентът Реджеп Тайип Ердоган уволни Наджи Агбал, управителя на централната банка на страната, през 2021 г. Reuters съобщи, че значително повишаване на лихвите е било „последната капка“ за Ердоган. След уволнението стойността на турската лира се срина, а инфлацията скочи, пише Business insider.

През 2010 г. подобен сблъсък се случи в Аржентина, когато президентът Кристина Фернандес де Киршнер се опита да уволни управителя на централната банка Мартин Редрадо заради отказа му да освободи резервни фондове за изплащане на международен дълг. Инфлацията в страната скочи, дори когато правителството според съобщенията подценяваше темповете на поскъпване.

„Вижте Турция, където ако въвеждате движения на лихвените проценти, които разклащат доверието в централната банка, но след това игнорирате и действителните икономически условия, в които се намираме, то тези неща обикновено вървят зле като цяло“, каза Алекс Жакс, ръководител на политиката и застъпничеството в лявоориентираната Groundwork Collaborative и бивш икономически съветник в администрацията на Байдън.

През последните месеци икономиката на САЩ показва признаци на забавяне, тъй като митата започнаха да тласкат инфлацията нагоре, а пазарът на труда стагнира. Председателят на Федералния резерв сигнализира, че намаляване на лихвения процент може да се случи през септември в опит да се стимулира икономиката.

„Засега това е „вътрешна работа““, каза Стив Камин, старши сътрудник в дясноориентирания Американски предприемачески институт и бивш директор на отдела за международни финанси в Управителния съвет на Федералния резерв. „Но в по-дългосрочен план, ако Федералният резерв загуби своята независимост и ако станем по-инфлационна икономика, инвеститорите може да изискват допълнителна компенсация за кредитиране на правителството на САЩ – тоест по-високи лихвени проценти", добави той.

„Това ще направи купуването на жилища по-скъпо“, каза Камин. „Ще направи инвестирането във фабрики по-скъпо, а това ще забави икономиката и ще навреди на обикновения човек.“

Независимостта на Федералния резерв му помага да поддържа доверие

Една от най-важните задачи на Федералния резерв е управлението на инфлационните очаквания; ако потребителите и инвеститорите очакват по-висока инфлация в бъдеще, това може да доведе до самоизпълняващо се пророчество, тъй като предприятията започват превантивно да вдигат цените, а работниците започват да искат по-значителни увеличения на заплатите.

По-малко независима централна банка може да се затрудни да овладее тези очаквания по убедителен начин. Пауъл спомена заплахата от подобна спирала по време на речта си в Джаксън Хоул миналата седмица, предупреждавайки, че „не можем да приемаме стабилността на инфлационните очаквания за даденост“.

Разбира се, този сценарий далеч не е сигурен. Адвокатът на Кук заяви, че планират да заведат дело, след писмо, което Тръмп публикува в Truth Social, в което се казва, че отстранява Кук с незабавен ефект, позовавайки се на твърдения относно ипотеки, които Кук е държала върху две различни имота. Белият дом и адвокатът на Кук не отговориха на запитване за коментар от Business Insider.

Този ход идва, докато Тръмп обгражда централната банка на страната и настоява за намаляване на лихвените проценти. Президентът нарече Пауъл „упорит МОРОН“ за това, че държи лихвите стабилни. Като част от продължаващата вражда, Тръмп според съобщенията е обмислял да уволни Пауъл и вече е съставил кратък списък с кандидати, които да го заменят, след като мандатът му изтече през май.

„Доларът отслабна, което механично изважда покупателна способност от джоба ви, а ние видяхме покачване на 30-годишните държавни ценни книжа, така че това означава по-скъпи ипотеки“, каза още Алекс Жакс. Той определи това като „момент на жаба, която се вари във вода“.

