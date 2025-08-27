Тръмп уволни управителката на Фед Лиза Кук, това са лоши новини за икономиката на САЩ

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Президентът Доналд Тръмп уволни управителката на Федералния резерв Лиза Кук и това може да означава лоши новини за икономиката на САЩ.
Макар непосредствената цел на Тръмп вероятно да е да окаже натиск върху Федералния резерв да понижи лихвените проценти, международният исторически прецедент показва, че дългосрочният резултат от уволнението на служители на централната банка от президент може да бъде както по-високи лихви, така и по-висока инфлация.
В Турция например президентът Реджеп Тайип Ердоган уволни Наджи Агбал, управителя на централната банка на страната, през 2021 г. Reuters съобщи, че значително повишаване на лихвите е било „последната капка“ за Ердоган. След уволнението стойността на турската лира се срина, а инфлацията скочи, пише Business insider.
През 2010 г. подобен сблъсък се случи в Аржентина, когато президентът Кристина Фернандес де Киршнер се опита да уволни управителя на централната банка Мартин Редрадо заради отказа му да освободи резервни фондове за изплащане на международен дълг. Инфлацията в страната скочи, дори когато правителството според съобщенията подценяваше темповете на поскъпване.
„Вижте Турция, където ако въвеждате движения на лихвените проценти, които разклащат доверието в централната банка, но след това игнорирате и действителните икономически условия, в които се намираме, то тези неща обикновено вървят зле като цяло“, каза Алекс Жакс, ръководител на политиката и застъпничеството в лявоориентираната Groundwork Collaborative и бивш икономически съветник в администрацията на Байдън.
През последните месеци икономиката на САЩ показва признаци на забавяне, тъй като митата започнаха да тласкат инфлацията нагоре, а пазарът на труда стагнира. Председателят на Федералния резерв сигнализира, че намаляване на лихвения процент може да се случи през септември в опит да се стимулира икономиката.
„Засега това е „вътрешна работа““, каза Стив Камин, старши сътрудник в дясноориентирания Американски предприемачески институт и бивш директор на отдела за международни финанси в Управителния съвет на Федералния резерв. „Но в по-дългосрочен план, ако Федералният резерв загуби своята независимост и ако станем по-инфлационна икономика, инвеститорите може да изискват допълнителна компенсация за кредитиране на правителството на САЩ – тоест по-високи лихвени проценти", добави той.
„Това ще направи купуването на жилища по-скъпо“, каза Камин. „Ще направи инвестирането във фабрики по-скъпо, а това ще забави икономиката и ще навреди на обикновения човек.“
Една от най-важните задачи на Федералния резерв е управлението на инфлационните очаквания; ако потребителите и инвеститорите очакват по-висока инфлация в бъдеще, това може да доведе до самоизпълняващо се пророчество, тъй като предприятията започват превантивно да вдигат цените, а работниците започват да искат по-значителни увеличения на заплатите.
По-малко независима централна банка може да се затрудни да овладее тези очаквания по убедителен начин. Пауъл спомена заплахата от подобна спирала по време на речта си в Джаксън Хоул миналата седмица, предупреждавайки, че „не можем да приемаме стабилността на инфлационните очаквания за даденост“.
Разбира се, този сценарий далеч не е сигурен. Адвокатът на Кук заяви, че планират да заведат дело, след писмо, което Тръмп публикува в Truth Social, в което се казва, че отстранява Кук с незабавен ефект, позовавайки се на твърдения относно ипотеки, които Кук е държала върху две различни имота. Белият дом и адвокатът на Кук не отговориха на запитване за коментар от Business Insider.
Този ход идва, докато Тръмп обгражда централната банка на страната и настоява за намаляване на лихвените проценти. Президентът нарече Пауъл „упорит МОРОН“ за това, че държи лихвите стабилни. Като част от продължаващата вражда, Тръмп според съобщенията е обмислял да уволни Пауъл и вече е съставил кратък списък с кандидати, които да го заменят, след като мандатът му изтече през май.
„Доларът отслабна, което механично изважда покупателна способност от джоба ви, а ние видяхме покачване на 30-годишните държавни ценни книжа, така че това означава по-скъпи ипотеки“, каза още Алекс Жакс. Той определи това като „момент на жаба, която се вари във вода“.
