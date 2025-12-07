Шест държави от ЕС настояват за отслабване на забраната на автомобили с ДВГ от 2035 г.

България е една от тях

Шест държави от Европейския съюз отправиха в петък искане към Европейската комисия да смекчи планираната за 2035 г. ефективна забрана за продажба на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Това става малко преди ЕК да представи нов пакет мерки, насочени към автомобилната индустрия, очакван през следващата седмица. В общото си писмо страните настояват ограниченията да бъдат адаптирани към реалностите в сектора, цитира БНР.

Снимка: bTV

В документа шестте държави призовават Комисията да позволи продажбата на хибридни автомобили, както и на превозни средства, задвижвани от други настоящи или бъдещи технологии, които биха могли да допринесат за намаляване на емисиите след 2035 г. Писмото, видяно от агенцията, подчертава нуждата от по-широка технологична свобода с цел постигане на климатичните цели.

Подпис под писмото са положили министър-председателите на България, Чехия, Унгария, Италия, Полша и Словакия. Освен това те настояват нисковъглеродните и възобновяемите горива също да бъдат включени в европейския план за ограничаване на въглеродните емисии от транспорта, така че да се осигури повече гъвкавост при постигането на екологичните политики.

Европейската комисия планира да обяви нов пакет от мерки в подкрепа на автомобилните производители в ЕС, който може да включва и определено смекчаване на наложената забрана за ДВГ автомобили от 2035 г. Публикуването е предвидено за 10 декември, но според източници датата е възможно да бъде изместена. Очакванията са пакетът да адресира проблемите, натрупани в сектора през последните години.

Снимка: bTV

След приемането през март 2023 г. на регламента, според който от 2035 г. всички нови автомобили трябва да бъдат с нулеви емисии, позициите в ЕС започнаха да се променят. Докато тогава перспективите пред електромобилите изглеждаха обещаващи, впоследствие автомобилните компании се сблъскаха с по-слабо от прогнозираното търсене и остра конкуренция от китайски производители. „Можем и трябва да постигнем климатичните си цели по ефективен начин, без да унищожаваме конкурентоспособността си, защото няма нищо зелено в индустриална пустиня“, заявяват премиерите на шестте държави в писмото си.

