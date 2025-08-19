Защо Русия продаде Аляска на САЩ?

Ето каква е икономиката на Аляска днес

Срещата на върха между Тръмп и Путин се състоя в бившата руска колония, която САЩ купи за 7,2 млн. долара през 1867 г. Ето как се стигна до сделката и защо нейното наследство е важно:

Кога Русия пое контрола над Аляска?

Снимка: iStock

Когато руският цар Петър Велики изпраща датския мореплавател Витус Беринг през 1725 г. да изследва бреговете на Аляска, Русия вече е имала голям интерес към региона, който е бил слабо населен и богат на природни ресурси, включително доходоносни кожи от морски видри.

След това, през 1799 г., император Павел I предоставя на „Руско-американската компания“ монопол върху управлението в Аляска. Тази спонсорирана от държавата група основава селища като Ситка, която става колониална столица, след като Русия безмилостно побеждава местното племе тлингити през 1804 г.

Амбициите на Русия в Аляска обаче бързо се сблъскват с множество предизвикателства – огромното разстояние от тогавашната столица Санкт Петербург, суровия климат, недостига на доставки и нарастващата конкуренция от американски изследователи.

С разширяването на САЩ на запад в началото на 19 век, американците скоро се озовават в непосредствена близост с руските търговци. Нещо повече, Русия не разполага с ресурси, за да поддържа големи селища и военно присъствие по крайбрежието на Тихия океан.

Историята на региона се променя драстично в средата на 19 век.

Защо Русия продаде Аляска след Кримската война?

Снимка: iStock

Кримската война (1853-1856) започва, когато Русия нахлува в турските дунавски княжества Молдова и Влахия, днешна Румъния. Опасени от руската експанзия по търговските им пътища, Великобритания и Франция се съюзяват с болната Османска империя, пише Aljazeera.

Главният театър на бойните действия на войната става Кримският полуостров, тъй като британските и френските сили атакуват руски позиции в Черно море, което се свързва със Средиземно море през проливите Босфор и Дарданели – преди това контролирани от Османската империя.

След три години Русия унизително губи войната, принуждавайки я да преосмисли колониалните си приоритети. Според изчисления на „Advocate for Peace“, списание, публикувано от Американското общество за мир, през 19-ти и началото на 20-ти век, Русия е похарчила еквивалента на 160 милиона британски лири за войната.

Междувременно, поради прекомерния лов, Аляска не е давала почти никакви печалби до средата на 19 век. Близостта ѝ до контролираната от Великобритания Канада също я е превърнала в пречка във всеки бъдещ англо-руски конфликт.

В началото на 60-те години на XIX век цар Александър II заключава, че продажбата на Аляска ще събере средства, от които Русия отчаяно се нуждае, и ще попречи на Великобритания да я завземе в бъдеща война. САЩ, които продължават да се разширяват по целия континент, се очертават като желаещ купувач, което води до покупката на Аляска през 1867 г.

Как беше приета продажбата в САЩ?

Снимка: Getty Images

След края на Американската гражданска война през 1865 г., държавният секретар Уилям Сюард приема дългогодишното предложение на Русия да купи Аляска. На 30 март 1867 г. Вашингтон се съгласява да купи Аляска от Русия за 7,2 милиона долара.

За по-малко от 2 цента на акър (4 метра) САЩ придобиха близо 1,5 милиона кв. км (600 000 квадратни мили) земя и си осигуриха достъп до северния ръб на Тихия океан. Но противниците на покупката на Аляска, които не виждаха голяма стойност в огромния леден щит, продължиха да го наричат „Глупостта на Сюард“ или „Ледената кутия на Сюард“.

„Чрез договора ние просто получаваме номиналното владение на непроходими пустини от сняг, обширни масиви от джунгла... получаваме... Ситка и островите Принца на Уелс. Всичко останало е пуста територия“, пише „Ню Йорк Дейли Трибюн“ през април 1867 г.

Но през 1896 г. златната стачка в Клондайк убеждава дори най-суровите критици, че Аляска е ценно допълнение към територията на САЩ. С течение на времето стратегическото значение на Аляска постепенно е признато и през януари 1959 г. Аляска най-накрая става щат на САЩ.

Каква е икономиката на Аляска днес?

Снимка: Ройтерс

В началото на XX век икономиката на Аляска започва да се разнообразява и постепенно се отдалечава от златодобива. Търговският риболов, особено на сьомга и камбала, се превръща в основен отрасъл, а в райони като Кенекот процъфтява добивът на мед.

По време на Втората световна война изграждането на военни бази носи сериозни подобрения в инфраструктурата и увеличава населението. Истинската трансформация обаче настъпва през 1968 г. с откриването на огромни петролни находища в залива Прудоу на арктическото крайбрежие.

Приходите от петрол стават основа на икономиката, те финансират обществени услуги и създават Постоянния фонд на Аляска, който инвестира в акции, облигации, недвижими имоти и други активи. Чрез него всяка година жителите получават дивиденти. Благодарение на тази система щатът няма държавен данък върху доходите и данък върху продажбите, рядкост за САЩ.

В по-ново време туризмът също се развива бурно, привличайки милиони посетители към националните паркове и ледниците. Днес Аляска е богата на ресурси и изгражда икономиката си върху комбинация от добив на природни богатства, риболов и туризъм, превръщайки се от „осмивана покупка“ в ценен и процъфтяващ щат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN