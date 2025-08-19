FT: Украйна предлага на Тръмп оръжейна сделка за 100 млрд. долара, за да получи гаранции за сигурност

Киев и Вашингтон ще сключат сделка на стойност 50 млрд. долара

Украйна ще обещае да купи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара, финансирани от Европа, като част от сделка за получаване на гаранции от САЩ за сигурността й след мирно споразумение с Русия, според документ, видян от Financial Times.

Съгласно предложенията, Киев и Вашингтон също така ще сключат сделка на стойност 50 млрд. долара за производство на дронове с украински компании, които са пионери в технологията след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Киев сподели предложенията за нови споразумения за сигурност със САЩ, за които не беше докладвано преди това, в списък с теми за разговор с европейските съюзници преди среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник, според четири лица, запознати с въпроса, посочва още финансовото издание.

В документа, видян от FT, не се посочва какви точно оръжия Украйна иска да закупи като част от сделката, но Киев е заявил ясно желанието си да купи поне 10 произведени в САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot, за да защити градовете и критичната си инфраструктура, заедно с други ракети и оборудване. Документът не уточнява каква част от сделката за дронове ще бъде покупка или инвестиция.

Предложението на Украйна има за цел да се хареса на желанието на Тръмп да облагодетелства американската индустрия, предаде БНР.

"Ние не даваме нищо. Ние продаваме оръжия", заяви Тръмп в Белия дом.

Документът подробно описва как Украйна възнамерява да направи контрапредложение на САЩ, след като Тръмп изглежда се е присъединил към позицията на Русия за прекратяване на войната след срещата си с президента Владимир Путин в Аляска миналата седмица.

В него се повтаря призивът на Украйна за прекратяване на огъня, който Тръмп беше подкрепил, но след това се отказа след срещата си с Путин в полза на стремежа към всеобхватно мирно споразумение.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред Тръмп в понеделник по време на публична част от срещата с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери във Вашингтон, че групата би искала помощта на американския президент за осигуряване на прекратяване на огъня, преди да предприеме следващи стъпки.

"Не мога да си представя, че следващата среща ще се проведе без да има прекратяване на огъня. Така че нека работим по този въпрос и нека се опитаме да окажем натиск върху Русия, защото доверието в тези усилия, които предприемаме днес, зависи поне от прекратяване на огъня", каза Мерц.

В цитирания от FT документ се казва, че "трайният мир ще се основава не на отстъпки и безплатни подаръци за Путин, а на силна рамка за сигурност, която ще предотврати бъдеща агресия".

Добавя се, че скорошни кадри в руските медии показват, че Кремъл не е сериозен по отношение на потенциално мирно споразумение и има ниско мнение за ръководството на Тръмп, цитирайки пренебрежителни коментари за американския президент, направени от известния телевизионен водещ Владимир Соловьов.

В един от тях той се подиграва на Тръмп за това, че е "заплашил" Русия, казвайки, че Москва може "да унищожи САЩ с ядрени оръжия".

Украйна няма да приеме никаква сделка, включваща териториални отстъпки на Русия, и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към пълноценно мирно споразумение, според документа, видян от Financial Times.

Според същия документа, Киев също така отхвърля предложението, отправено от Путин към Тръмп в Аляска, за замразяване на останалата част от фронтовата линия, ако Украйна изтегли войските си от частично окупираните източни региони Донецк и Луганск. Това би създало "плацдарм за по-нататъшно и бързо настъпление на руските сили към град Днепър" и би позволило на Путин да "постигне целите на агресията с други средства", се казва още в него.

Украйна смята, че опитът на Русия да уреди териториалните въпроси преди по-нататъшни преговори за трайно мирно споразумение би създал свършен факт на място, без да направи нищо, за да гарантира бъдещата сигурност на Киев, според същия документ.

Киев също така настоява да получи пълно обезщетение от Русия за щетите по време на войната, потенциално платени от 300-те милиарда долара руски суверенни активи, замразени в западни страни.

Всяко облекчаване на санкциите трябва да бъде предоставено, само ако Русия спазва бъдещото мирно споразумение и "играе честна игра", се добавя в документа.

