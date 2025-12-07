In memoriam: Кога и как Валери Николов създава “Фантастико груп”?

Компанията управлява 47 супермаркета, като броят им ежегодно расте

Основателят на "Фантастико груп", Валери Николов, почина на 6 декември 2025 година. Това става ясно от публикация в официалната страница на компанията. "Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант, смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България, щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата, с неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти. Завинаги ще бъде в сърцата ни!" - допълват още от "Фантастико груп".

Снимка: ФАНТАСТИКО

Кога и как се ражда идеята за компанията?

Замисълът за създаването на „Фантастико“ възниква още през 80-те години в Рио де Жанейро, където Валери Николов работи като търговско аташе на България. Той си спомня как, докато очаква среща в търговски център, попада в мащабен супермаркет с 48 каси. Голямото пространство прави силно впечатление върху него и поражда убеждението, че точно такъв тип търговия е неговият път. След завръщането си в България в края на 1991 г. Николов открива първия си магазин на ул. „Оборище“ №72 в София. „Магазинът беше само 114 кв. м, а ми се струваше огромен. Ипотекирах апартамента си, имах един син пикап, с който доставях стоката, и работех от много рано сутрин до късно вечер“, споделя той в интервю пред Forbes.

Той признава, че е предвиждал кризите от първите години на прехода – стагнацията, инфлацията и хиперинфлацията. Неговото решение в този период е било да постави наличието на стока над наличието на пари. След това международни търговски вериги започват да навлизат на българския пазар. За Николов България е била малък пазар, а имала немалко международни играчи. Много от тях очакват компанията да фалира, но той и неговият екип успяват да опровергаят очакванията.

През годините стратегията на „Фантастико“ е била да разширява мрежата си постепенно – с по един или два нови обекта годишно, с ясната цел да се превърне в значима верига. „Добро решение по време на растежа беше концентрацията върху софийския пазар, който е и най-големият – споделя Николов. – Не се разфокусирахме, имахме възможност да наблюдаваме и развиваме обектите си непрекъснато, а и потенциалът на столицата постоянно се увеличаваше.“ - споделя още Николов в интервюто си.

Как изглежда "Фантастико груп" днес?

Компанията управлява 47 супермаркета, като броят им ежегодно расте. Тя дължи успеха си на хилядите служители и клиенти, които избират фирмата като свой работодател или предпочитано място за пазаруване. Във „Фантастико“ работят над 3 500 души, а с разрастването на веригата броят на служителите непрекъснато се увеличава. Според данни на компанията, по-голямата част от екипа работи в компанията повече от пет години, като значителен брой служители са израснали професионално през този период.

Компанията разполага и с логистичен център, който се намира край гр. Елин Пелин и разполага с площ от 19 000 кв. м, 51 товарни рампи и 11 100 палетоместа, като от него ежедневно се извършват доставки до всички обекти. В базата, заедно със складовата администрация, работят 92 служители, които осъществяват ключови дейности като прием, складиране, експедиция и диспозиция, гарантирайки ефективното функциониране на цялата търговска мрежа.

