Откриха 100-те най-добри града в света, 6 европейски метрополиса в топ 10

Кой е най-красивият град в света, който е привлякъл повече от 18 милиона посетители само през 2025 г.?

Париж е обявен за най-привлекателния град в света за пети пореден път. Френската столица отново удобно зае първото място в списъка със 100-те най-добри градски дестинации, публикуван от компанията за анализ на данни Euromonitor International.

Това е поредна година на бум за посетителите на Града на светлината, благодарение на новооткритата Нотр Дам и наплива от футболни фенове, които дойдоха да видят трофея, след като Пари Сен Жермен (ПСЖ) спечели титлата в Шампионската лига за първи път.

Европа отново доминира класацията за 2025 г. с шест града в топ 10. Мадрид е втори, Рим и Милано са четвърти и пети, Амстердам е седми, а Барселона се е изкачила с две места до осмо. Лондон, който падна от челната десетка на 13-то място миналата година, продължи низходящата си траектория. Сега е на 18-то място в списъка, между Хонконг на 17-то място и Киото на 19-то място.

Банкок е най-добрият град за международни пристигания

Снимка: iStock

Азиатско-тихоокеанският регион се представи добре, като Токио зае 3-то място, Сингапур - 9-то, а Сеул се изкачи на 10-то място. Токио беше класиран и на 3-то място в света по туристическа инфраструктура, позиция, която градът консолидира с големи инвестиции в международното си летище Нарита. Плановете включват трета писта и разширяване на втората, което би трябвало да удвои капацитета на пътниците до 2039 г.

Ню Йорк , който се завърна на 6-то място, е единственият американски град в топ 10. Лос Анджелис , който се изкачи с пет места до 13-то място, е следващият най-добър. Орландо , Флорида, водеше в света по отношение на туризма, със силен вътрешен туризъм в основата му.

Банкок отново е водещ град по отношение на туристическата политика и привлекателност и отново е град номер 1 в света през 2025 г. по отношение на международните пристигания. Euromonitor International изчислява на 30,3 милиона международни пътувания там през 2025 г.

Хонконг е на второ място по брой международни пристигания, с приблизително 23,2 милиона пътувания. Лондон е на трето място с 22,7 милиона, а Макао (популярна дестинация за хазарт, наричана „Китайският Вегас“) е на четвърто място с 20,4 милиона.

Euromonitor International вижда няколко тенденции за 2025 г. За да се справят с проблема със свръхтуризма, градовете предефинират своите туристически стратегии, като се фокусират върху стойността, а не върху количеството.

10-те най-добри градски дестинации за 2025 г.:

Париж Мадрид Токио Рим Милано Ню Йорк Амстердам Барселона Сингапур Сеул

Топ 10 градове за международни пристигания през 2025 г.:

Банкок (30,3 милиона международни пътувания) Хонконг (23,2 милиона) Лондон (22,7 милиона) Макао (20,4 милиона) Истанбул (19,7 милиона) Дубай (19,5 милиона) Мека (18,7 милиона) Анталия (18,6 милиона) Париж (18,3 милиона) Куала Лумпур (17,3 милиона)

