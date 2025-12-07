Откриха 100-те най-добри града в света, 6 европейски метрополиса в топ 10

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Кой е най-красивият град в света, който е привлякъл повече от 18 милиона посетители само през 2025 г.?
Париж е обявен за най-привлекателния град в света за пети пореден път. Френската столица отново удобно зае първото място в списъка със 100-те най-добри градски дестинации, публикуван от компанията за анализ на данни Euromonitor International.
Това е поредна година на бум за посетителите на Града на светлината, благодарение на новооткритата Нотр Дам и наплива от футболни фенове, които дойдоха да видят трофея, след като Пари Сен Жермен (ПСЖ) спечели титлата в Шампионската лига за първи път.
Европа отново доминира класацията за 2025 г. с шест града в топ 10. Мадрид е втори, Рим и Милано са четвърти и пети, Амстердам е седми, а Барселона се е изкачила с две места до осмо. Лондон, който падна от челната десетка на 13-то място миналата година, продължи низходящата си траектория. Сега е на 18-то място в списъка, между Хонконг на 17-то място и Киото на 19-то място.
Азиатско-тихоокеанският регион се представи добре, като Токио зае 3-то място, Сингапур - 9-то, а Сеул се изкачи на 10-то място. Токио беше класиран и на 3-то място в света по туристическа инфраструктура, позиция, която градът консолидира с големи инвестиции в международното си летище Нарита. Плановете включват трета писта и разширяване на втората, което би трябвало да удвои капацитета на пътниците до 2039 г.
Ню Йорк , който се завърна на 6-то място, е единственият американски град в топ 10. Лос Анджелис , който се изкачи с пет места до 13-то място, е следващият най-добър. Орландо , Флорида, водеше в света по отношение на туризма, със силен вътрешен туризъм в основата му.
Банкок отново е водещ град по отношение на туристическата политика и привлекателност и отново е град номер 1 в света през 2025 г. по отношение на международните пристигания. Euromonitor International изчислява на 30,3 милиона международни пътувания там през 2025 г.
Хонконг е на второ място по брой международни пристигания, с приблизително 23,2 милиона пътувания. Лондон е на трето място с 22,7 милиона, а Макао (популярна дестинация за хазарт, наричана „Китайският Вегас“) е на четвърто място с 20,4 милиона.
Euromonitor International вижда няколко тенденции за 2025 г. За да се справят с проблема със свръхтуризма, градовете предефинират своите туристически стратегии, като се фокусират върху стойността, а не върху количеството.
