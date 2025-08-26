Колко ще загуби българската икономика от митата на Тръмп?

Ето кои сектори ще понесат най-тежките удари

Митата, въведени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп върху вноса на стоки от Европейския съюз, ще струват скъпо на българската икономика. Според изчисления на Министерството на икономиката и Българската академия на науките, страната ни ще загуби около 626 млн. евро от търговския обмен със САЩ. Въпреки че американският пазар заема едва 3.3% от общия български износ, ударът е значим, защото засяга стратегически сектори – от металургията и автомобилните компоненти до медицинското оборудване и земеделската продукция. Това поставя както бизнеса, така и държавата пред предизвикателството да реагират бързо и да търсят нови пазари за българските стоки.

Кои сектори ще понесат най-тежките удари

Заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов наскоро посочи, че българският износ към САЩ ще се свие с 32.8%, което ще доведе до 1.5% спад на общия износ и 0.35% отрицателен ефект върху БВП.

Най-сериозен удар ще понесат металургията и автомобилната индустрия. За стоманата и алуминия митото ще е 50%, което поставя под риск конкурентоспособността на българските производители. Загуби се очакват и за фирмите, свързани с автомобилния сектор, тъй като страната е важен доставчик на компоненти за европейските автомобилостроители.

Допълнителни мита ще бъдат наложени върху медицинско оборудване, слънчогледови семки и етерични масла, които са традиционно силни износни продукти за България.

Снимка: iStock

Според Министерството на икономиката държавната подкрепа ще бъде насочена към компенсиране на износителите чрез диверсификация към други пазари. Вече се подготвят секторни анализи за приоритетните експортни индустрии, а мрежата от търговски представители ще бъде активирана за популяризиране на българските продукти. Обсъжда се откриване на нови търговски представителства, включително в Южна Америка.

Въпреки че САЩ формират едва 3.3% от българския износ, ударът върху стратегически сектори буди тревога. В по-широк план Европейският съюз продължава преговори за нови търговски споразумения със страни като Индия, Австралия и държави от Южна Америка, за да ограничи негативния ефект от американските мита.

Очаква се и процесът по присъединяване на България към еврозоната да има положителен ефект върху доверието и достъпа до нови пазари, което може частично да смекчи последиците от загубения износ към САЩ.

Бъдещите перспективи

Мерките на Тръмп за пореден път подчертават уязвимостта на българската икономика от глобални търговски сътресения. Докато щетите изглеждат неизбежни в краткосрочен план, намирането на решение в дългосрочен план ще зависи от способността на бизнеса и държавата да отворят нови пазари и да интегрират производството си в глобалните вериги с по-широка географска диверсификация. Това означава, че на България е необходима активна стратегия за дивесификация, за да избегне зависимостта от един или два пазара в бъдеще. В този процес ключова роля ще изиграят и общите политики на ЕС, включително преговорите за нови търговски споразумения и предстоящото членство на България в еврозоната, което може да повиши доверието и да улесни достъпа до нови пазари.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN