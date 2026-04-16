Тръмп смята да уволни председателя на Федералния резерв, ако той не напусне сам

Мандатът на Пауъл изтича на 15 май, но той възнамерява да остане начело

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще уволни председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, ако той не се оттегли след края на мандата си през май. Двамата са в остър конфликт заради отказа на Пауъл да понижи лихвените проценти, въпреки многократния натиск от страна на Тръмп, предава ВВС.

Снимка: Ройтерс

Мандатът на Пауъл изтича на 15 май, но той възнамерява да остане начело, докато неговият наследник Кевин Уорш не бъде одобрен от Сената. В интервю за Fox Business Тръмп заяви, че ако това се случи, ще бъде принуден да го уволни, като допълни, че досега се е въздържал, въпреки че е обмислял подобна стъпка.

Ситуацията се усложнява от позицията на сенатора Том Тилис, който има ключова роля в процеса по одобрение и заплашва да блокира назначението на Уорш. Той настоява наказателното разследване срещу Пауъл, свързано с ремонта на сградата на Федералния резерв, да бъде прекратено. Самият Пауъл подчерта, че при липса на потвърден наследник законът му позволява временно да остане на поста.

Тръмп отправи и остри критики към Пауъл, обвинявайки го в неправилно управление на ремонта на сградата на Федералния резерв и в разхищение на милиарди долари за проект, който според него е можел да струва значително по-малко. Той нееднократно е използвал остър тон към Пауъл, наричайки го „глупак“ и критикувайки работата му заради отказа да намали лихвите.

Още през 2025 г. пазарите реагираха негативно на идеята за евентуално уволнение на Пауъл, като фондовите борси и доларът се понижиха. По-късно Тръмп смекчи позицията си, заявявайки, че подобен ход е малко вероятен, освен при сериозни нарушения. Именно Тръмп назначи Пауъл за ръководител на Федералния резерв през 2017 г., като тогава го похвали за неговото стабилно лидерство и преценка. По-късно Джо Байдън го преназначи на поста през 2021 г., което подчертава контраста с настоящото напрежение между двамата.