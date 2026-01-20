Тръмп има мита, Европа "търговска базука", но как работи тя?

Този инструмент е мощен на хартия, но не е тестван в реалния живот

Натискът върху европейските лидери да използват „търговска базука“ срещу САЩ, след като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови тарифи, ако Дания не се съгласи да продаде територията на Гренландия. ЕС разчита на мощен инструмент за борба с принудата, който нарича „търговска базука“, но какво представлява този инструмент и как работи?

Какво е инструментът против принуда?

Приет през 2023 г., инструментът е разработен с мисъл за САЩ и Китай, тъй като двете най-големи икономики в света стават все по-настоятелни в прокарването на националните си интереси чрез тарифи и използване на природни ресурси като оръжие, пише Euronews.

Съгласно съществуващото законодателство, икономическа принуда е налице, когато трета държава „прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите, с цел да предотврати или да постигне прекратяване, изменение или приемане на определен акт от Европейския съюз или държава членка“.

Защо инструментът против принуда се възприема като „базука“?

Миналата година ЕС обмисляше различни варианти за евентуални ответни мерки, тъй като САЩ заплашиха да наложат на блока мита в Деня на освобождението.

Брюксел изготви списък с американски стоки , които ще бъдат засегнати, засягайки щати, управлявани предимно от републикански губернатори, в отговор на удара. В пика на трансатлантическото напрежение ЕС заяви, че ще се насочи към стоки на стойност 93 милиарда евро, включително бърбън, самолетни компоненти, които биха могли да повредят Boeing, соя и птиче месо, наред с други артикули.

В крайна сметка ЕС реши да не предприема ответни мерки и сключи сделка, която утрои тарифите за блока до 15%, като същевременно намали до нула митата за американските промишлени стоки. Въпреки че сделката беше възприета като небалансирана и несправедливо наклонена в полза на Вашингтон, Комисията заяви, че е осигурила яснота и стабилност за бизнеса в трудна геополитическа ситуация.

По това време идеята за използване на търговската базука само се е обсъждала, но никога не е била сериозно обмисляна. Това е така, защото инструментът за борба с принудата е бил разглеждан като ядрена опция.

Законът за достъп до услуги (ACI) позволява на ЕС да блокира достъпа до европейския единен пазар, представляващ 500 милиона потребители. Той ограничава търговските лицензи и достъпа до обществени поръчки. За американските услуги това означава, че европейският пазар ще бъде изключен от обсъждането.

Как се установява принудата и колко време отнема?

Инструментът не е автоматичен и е необходимо време за прилагане. За мнозина силата зад него се състои в възпиране. След като търговската базука е премахната, става ясно, че ЕС е сериозен и е готов да влезе в битка, използвайки единния пазар като лост.

След като бъде повдигнат въпросът за принуда, Европейската комисия разполага с четири месеца, за да оцени случая и действията на въпросната трета държава, след което държавите членки на ЕС трябва да решат с квалифицирано мнозинство дали да активират инструмента или не.

Ако това се случи, започва фаза на преговори със съответната държава. Ако преговорите се провалят, ЕС може да използва широк спектър от контрамерки, освен тарифите. Инструментът обхваща услуги, инвестиции и достъп до обществени поръчки. Той също така позволява стъпки като изключване на чуждестранни компании от търгове на ЕС или частично спиране на защитата на правата върху интелектуална собственост.

Какви са последиците за ЕС?

Има много вторични ефекти. Първият произтича от факта, че ACI никога не е бил използван. Държавите членки често са говорили за него, но всъщност не знаят какви последици би могъл да доведе до него в политически и геоикономически план.

Ето защо държави от Германия до Италия многократно предупреждават да не го разгръщат твърде бързо или без основателни правни аргументи. Берлин и Рим бяха две от държавите членки, които най-много подкрепиха сключването на сделка със САЩ миналата година.

И така, какво се случва след това?

ЕС би могъл да реши този път, че президентът Тръмп е прекрачил границата и да събере квалифицирано мнозинство, за да задейства инструмента за борба с принудата. Европейските лидери заявиха, че няма да бъдат „изнудвани“ и изразиха пълна солидарност с Дания и Гренландия.

Ако продължат, това вероятно ще означава нова търговска война и нова ескалация, но може да е цената, която Европейският съюз трябва да плати, за да защити суверенитета на държава членка.

Ако тарифите за Дания и нейните съюзници влязат в сила на 1 февруари, Европейският съюз и Съединените щати ще влязат в нова търговска война.

