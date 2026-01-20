BGN → EUR
1 USD
1.1631 BGN
Свят Тръмп заплашва Франция с 200% мита върху виното и шампанското

Тръмп заплашва Франция с 200% мита върху виното и шампанското

bTV Бизнес екип

Европейската комисия обяви във вторник, че предприема контрамерки срещу американските мита

Президентът Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че обмисля въвеждането на 200% мито върху алкохолни продукти от Франция и други европейски държави. Според него това е директен отговор на наложеното от ЕС 50-процентно мито върху американското уиски, което той определи като несправедливо и враждебно, предава Вloomberg.

В публикация в Truth Social Тръмп определи Европейския съюз като един от най-злоупотребяващите с данъци и мита търговски блокове в света и заяви, че ако тарифите върху уискито не бъдат отменени незабавно, САЩ ще наложат високи мита върху всички вина, шампанско и алкохолни напитки, изнасяни от Франция и други държави от ЕС. По думите му подобна мярка би била от полза за американската индустрия за вино и шампанско.

Европейската комисия обяви във вторник, че предприема контрамерки срещу американските мита върху стомана и алуминий, като прекратява временното спиране на по-стари тарифи върху американски стоки, включително уиски, и въвежда нови ограничения. Тези мерки трябва да влязат в сила през април, като според председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен действията на ЕС са силни, но съразмерни и целят защита на потребителите и бизнеса.

Снимка: Ройтерс

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник заяви пред Bloomberg, че президентът Тръмп е напълно раздразнен“ от решенията на ЕС. Той допълни, че Съединените щати все още планират да обявят нов пакет от т.нар. реципрочни тарифи през април, като се очаква европейските държави също да бъдат засегнати.

Тръмп въведе 25% мита върху вноса на някои усъвършенствани компютърни чипове

Новината оказа натиск върху акциите на европейските производители на алкохол. Ценните книжа на LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton поевтиняха за девети пореден ден и са загубили около 13% от края на февруари, докато Remy Cointreau и Pernod Ricard също отчетоха значителни спадове. В същото време търговското напрежение се отрази и на американските компании, като акциите на Brown Forman, компанията майка на Jack Daniel’s, са намалели с близо 6% през седмицата, въпреки лекото им покачване в четвъртък

