ЕС настоява САЩ да намалят митата върху стоманата

Лутник и американският търговски представител Джеймисън Гриър ще се срещнат с министрите на търговията на 27-те държави от ЕС

Европейският съюз ще призове Съединените щати да прилагат по-активно трансатлантическото търговско споразумение, сключено през юли, включително чрез намаляване на митата върху стоманата, по време на предстоящите преговори в Брюксел с американския министър на търговията Хауърд Лутник.

Снимка: iStock

Лутник и американският търговски представител Джеймисън Гриър ще се срещнат с министрите на търговията на 27-те държави от ЕС за първите разговори на високо равнище между блока и американските официални лица след сключването на споразумението за митата, предава БГ НЕС.

Споразумението, постигнато през юли между Брюксел и Вашингтон, предвижда повечето износи от ЕС да се облагат с 15-процентен американски данък, като и двете страни все още настояват за допълнителни търговски отстъпки. ЕС настоява САЩ да намалят 50-процентните си мита върху стоманата и алуминия, докато Вашингтон изисква Брюксел да премахне част от зелените и цифровите правила.

Снимка: Reuters

„Признаваме, че предстои още много работа, особено по отношение на стоманата и производните продукти, където целим както намаляване на тарифите, така и съвместно справяне с глобалния свръхкапацитет“, заяви търговският комисар на ЕС Марош Шефчович, цитиран от АФП. През август САЩ добавиха 407 продукта към списъка на „производни продукти“ на стоманата и алуминия, които подлежат на по-високи тарифи.

Шефчович обаче подчерта, че не трябва да се очакват пробиви на преговорите. „Днес не става въпрос за нови преговори, а за преглед на ситуацията“, допълни той. ЕС също така настоява за по-широк „метален алианс“ със САЩ, за да защити икономиките си от китайския свръхкапацитет. Датският външен министър Ларс Локе Расмусен отбеляза, че преговорите ще бъдат възможност да се обсъди как да се „стабилизират търговските отношения между Европа и САЩ“. Той добави, че срещата е „отличен момент за дискусия по общите ни проблеми, като глобалната търговска система и Китай“.

Някои министри от ЕС подчертаха, че стоманата е основен приоритет. „Трябва да постигнем нормално споразумение за стоманата и алуминия и да работим по него. Трябва бързо да приложим това, което беше договорено през август“, заяви литовският външен министър Кестутис Будрис. Полският министър Михал Барановски добави: „Повишаването на митата върху стоманата до 15% е част от изпълнението на нашата съвместна декларация и съответства на духа, в който тя беше подготвена.“ Намаляването на митата не беше посочено директно в текста от август, но ЕС ще настоява за квоти за внос на стомана по време на разговорите с американските власти.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN