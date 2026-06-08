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Свят Тръмп готви нова глобална търговска война под претекст за защита на работниците

Тръмп готви нова глобална търговска война под претекст за защита на работниците

Свят

bTV Бизнес екип

През февруари Тръмп претърпя сериозно поражение на вътрешния фронт

Светът може би ще се сблъска с нова глобална търговска война?  Доналд Тръмп готви втора търговска битка. Първата не донесе очакваните резултати, но това не го спира, въпреки множеството признаци, че обявените цели на атаките срещу съюзници и съперници няма да бъдат постигнати, а тежестта на разходите се поема почти изцяло от американските граждани и бизнес, пише в анализ BBC, цитиран от БГНЕС.

През февруари Тръмп претърпя сериозно поражение на вътрешния фронт. Върховният съд на САЩ обяви за незаконни голяма част от митата, определяйки ги за опит за узурпиране на правомощия. Според тяхната конституция само Конгреса има право да налага данъци. Това, разбира се, не успя да спре Тръмп.

Снимка: Ройтерс

САЩ с нови мита: От 10 до 12,5% на 60 държави

След съдебната загуба той наложи 10% мито върху целия внос, позовавайки се на извънредна ситуация, свързана с платежния баланс. Аргумента му обаче бе обявен като несъстоятелен, тъй като през последните години не са настъпили съществени промени в платежния баланс на САЩ. Бизнесът отново заведе съдебни дела.

Тези дела обаче нямада наклонят везните, тъй като митата изтичат автоматично на след месец и половина на 24 юни.

По думи на Тръмп митата съживяват американската индустрия, практиката засега показва друго. Очакваният ръст в провишлеността и строителството се е превърнал в спад след завръщането му на власт. Изследване на Федералния резерв на Ню Йорк сочи, че над 90% от разходите по митата са били поети от американските потребители и компании. Освен това този търговски конфликт влоши отношенията между САЩ и техните съюзници.

Същевременно се очаква нова вълна от ответни мерки от страна на Китай и повечето търговски партньори на САЩ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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