Цените на какаото спадат, но по-евтиният шоколад все още е далеч

Kакви са причините?

През последните две години цените на какаото достигнаха рекордни нива заради неблагоприятните метеорологични условия и слабите реколти. Това доведе до значително увеличение на разходите за производство на шоколад, а също така повлия негативно върху потребителското търсене, посочва CNN в свой анализ по темата, цитира БНТ. Въпреки че цените на основната суровина започват постепенно да намаляват след рекордното поскъпване, експертите смятат, че това няма да се отрази скоро в по-ниски цени на шоколадовите изделия.

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На пазара вече се наблюдава тенденция към спад на цените на какаото. Фючърсите на суровината са достигнали около 5327 долара за метричен тон към петък, което представлява намаление от 34% спрямо година по-рано. За сравнение, в края на 2024 г. цената на какаото се доближи до близо 12 000 долара за метричен тон. През последните 20 години стойността на какаото обикновено се е движила в диапазона между 2000 и 3000 долара за метричен тон.

Големите швейцарски производители на шоколад посочват силното поскъпване на какаото като един от основните фактори, оказали натиск върху финансовите им резултати. Рязкото покачване и последвалите колебания в цените на суровината се дължат основно на слабите реколти в Западна Африка, причинени от неблагоприятни климатични условия, свързани с явлението Ел Ниньо, както и от дългосрочните последици от климатичните промени, които ограничават предлагането.

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Kакви са причините?

Върху пазара влияние оказаха въведените от президента на САЩ Доналд Тръмп реципрочни мита върху вноса. Те имаха краткосрочен, но значителен ефект, като доведоха до допълнително поскъпване и нарушения във веригите за доставки. Конфликтът в Близкия изток също засегна международния бизнес на „Линд“ в туристическия сектор, като намали потока от пътуващи клиенти в обектите за търговия на дребно.

Въпреки очакванията, че цените на какаото могат отново да се повишат, производителите на шоколад търсят начини да възстановят основната си клиентска база. Сред стратегиите им са разработването на нови премиум продукти, както и по-активно следене на тенденциите в социалните мрежи, които оказват все по-голямо влияние върху предпочитанията на по-младите потребители.