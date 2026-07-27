Венеция е получила над 5 млн. евро от входна такса за еднодневни туристи

Над 650 000 еднодневни посетители са заплатили таксата през периода от април до юли

Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон, предаде ДПА.

Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато градът е най-силно посещаван от туристи.

През този период над 650 000 еднодневни посетители са заплатили таксата, предаде БТА. През останалата част от годината достъпът до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава безплатен.

Заместник-кметът на Венеция Симоне Вентурини предложи през следващата година входната такса да бъде увеличена до между 30 и 50 евро в дните, когато се очаква най-голям туристически поток.

Подобна промяна обаче не може да бъде въведена едностранно от общината. Макар таксата да е регламентирана с местна наредба, максималният ѝ размер е определен в националното законодателство, поради което е необходимо одобрение от италианското правителство.

Таксата беше въведена като мярка за ограничаване и по-добро управление на масовия туризъм в историческия център на Венеция.

В историческата част на града живеят близо 50 000 души - по-малко от броя на хотелските легла. Туристите, които нощуват във Венеция, не заплащат входната такса, но дължат туристическа такса за нощувка.