Българите вече държат над 56 млрд. евро в банките

Депозитите на домакинствата у нас нарастват

Депозитите на домакинствата в банките в България достигат 56,47 млрд. евро към края на юни, което е ръст от 18,6% спрямо същия месец на миналата година, показват данни на Българската народна банка (БНБ). Въпреки че спестяванията продължават да растат с двуцифрен темп, увеличението се забавя леко – през май годишният ръст е 19,3%, пише БТА.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 26,63 млрд. евро към края на първото полугодие на тази година, като нарастват с 11 на сто на годишна база (годишен ръст от 10,2 през предходния месец).

Депозитите на финансовите предприятия бележат годишно увеличение от 3,8 на сто до 2,36 млрд. евро (годишен ръст от 13,9 на сто през предходния месец).

Към края на юни общият размер на депозитите на неправителствения сектор у нас достига 85,47 млрд. евро, което се равнява на 68,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Сумата нараства с 15,7 на сто на годишна база, като темпът на растеж отчита забавяне. За сравнение, през май годишният растеж бе 16,2 на сто.

Снимка: iStock

Една от причините за засиления темп на растеж на депозитите (срочни депозити и разплащателни сметки) през последната година бе обмяната на левове в евро след присъединяването на страната към еврозоната. До средата на тази година банките у нас извършваха услугата по обмен безплатно, като през втората половина на годината имат възможността да начисляват такси за това. Редица банки у нас избраха на практика да удължат срока за безплатна обмяна на левове в евро, прилагайки различни подходи към тази услуга, припомня БТА.