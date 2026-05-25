Тръмп получи данъчен имунитет: Това може да му спести главозамайваща сума пари

Как бяха спечелени 1,4 милиарда долара през 2025 г.
Доналд Тръмп превърна първата година от завръщането си в Белия дом в най-печелившата в своя живот. Точно в този момент американският президент получи мащабен щит срещу данъчни спорове с федералното правителство — ход, който според експерти му спестява стотици милиони долари.
Във вторник временно изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланшет подписа документ, който предоставя на Доналд Тръмп, двамата му по-големи синове и компанията му широк имунитет срещу потенциални данъчни ревизии и конфликти с държавата. Това е най-очевидният пример за това как президентът лично печели от споразумение с Данъчната служба на САЩ (IRS) — институция, която той съди броени дни след встъпването си в длъжност заради изтичането на личните му данъчни декларации в миналото.
Основната част от рекордните приходи на Тръмп през 2025 г. идва от криптовалути и международно лицензиране на марки. Схемата е замислена така, че лъвският пай от печалбите да отива директно в джоба на президента. При повечето продажби, след първите $15 милиона, 75% от приходите се насочват към семейство Тръмп, като 70% от тях са лично за държавния глава.
Ето откъде идват основните суми и какви данъци биха генерирали те при нормални обстоятелства:
Продажба на токени чрез World Liberty Financial (~$700 милиона): Компанията продаде токени на стойност $1,3 милиарда през годината (включително големи покупки от компании в ОАЕ и здравната фирма Alt5 Sigma). Личният дял на Тръмп е около $700 млн., което теоретично означава $260 млн. федерален данък.
Сделката с ОАЕ (~$375 милиона): През януари 2025 г. Тръмп сключва тайна сделка за продажба на част от дела си в World Liberty Financial на лице, свързано с шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян от ОАЕ. Чистата печалба за Тръмп преди данъци е $375 млн. (~$140 млн. потенциален данък).
Истерията около Memcoin (~$315 милиона): Въпреки официалните предупреждения към инвеститорите, че токенът не е инвестиционна възможност, транзакционните такси донесоха на президента $315 млн. (~$115 млн. потенциален данък).
Лицензи и мърчандайзинг (~$55+ милиона): Докато синовете му Ерик и Доналд-младши сключват договори по целия свят, марката „Тръмп“ продава брандирани часовници, китари, книги и позлатени мобилни телефони (~$20 млн. потенциален данък).
Според оценки на Forbes, ако Тръмп и съветниците му успеят да използват новото споразумение, за да избегнат облагането на тези приходи, президентът ще спести над половин милиард долара.
Самият Тръмп никога не е крил отношението си към данъчната система. Още през 2016 г., по време на дебат с Хилари Клинтън, той репликира обвиненията, че не плаща данъци, с думите: „Това означава, че съм умен.“
През октомври миналата година той чистосърдечно призна и за самия конфликт на интереси:
„Аз съм този, който взема решението, нали? Това решение ще трябва да мине през бюрото ми. И е доста странно да взема решение, при което аз съм този, който си плаща.“
Първоначално президентът намекна, че ще прехвърли решенията към благотворителна организация, но в крайна сметка администрацията му избра по-креативен подход: правителството няма да му плаща директно, а просто ще го освободи от данъци. Белият дом отказа коментар и пренасочи въпросите към Trump Organization. Оттам не оспориха финансовите оценки, но атакуваха данъчните власти, заявявайки, че споразумението търси „отговорност за дългогодишните и системни провали на IRS в защитата на личните данни“.
Новото споразумение от този вторник изглежда слага край и на по-стари съдебни главоболия на президента:
Казусът „Чикаго“ за над $100 милиона: Тръмп отдавна прилага агресивни счетоводни практики. Той твърдеше пред властите, че инвестицията му в небостъргач в Чикаго е „безполезна“ (за да получи данъчни облекчения), докато пред инвеститорите я представяше като ценен актив. Това доведе до мащабен спор с IRS за укрити данъци на стойност над $100 милиона, който сега е практически заличен.
През 2022 г. Trump Organization вече беше осъдена за данъчни измами и конспирация заради укриване на данъци чрез бонуси и привилегии за мениджърите си. Тогава обаче глобите бяха едва $1,6 милиона — сума, която изглежда символична на фона на днешните мащаби.
Въпреки че законността на това споразумение вероятно ще се оспорва в съдилищата с години, времето работи изцяло в полза на семейство Тръмп.
Тъй като фамилията активно инвестира в акции и облигации, задържането на тези около 600 милиона долара „безплатни пари“ в техните сметки може да им донесе допълнителни 240 милиона долара чиста печалба от инвестиции само през следващите пет години.
В крайна сметка, това решение може да се окаже най-доходоносната сделка в кариерата на Доналд Тръмп. Тя не просто намалява финансовите му задължения, а премахва най-голямата заплаха за бизнеса му контрола от страна на федералните данъчни власти.
