Българският ски курорт, превърнал се в "убежище" за дигитални номади

Град между планината и новите възможности

Когато французойката Ан Дюпал пристига със семейството си в началото на 2022 г. в Банско, първото ѝ впечатление не е особено положително. Малкият град, известен основно като ски курорт, ѝ се струва шумен и прекалено комерсиален.

„Ярки светлини, като в секс клуб, техно музика, хора, които шумно рекламират ресторанти по улиците“, спомня си 47-годишната бивша графична дизайнерка от Париж в репортаж на Франс прес, цитиран от журналиста Росен Босев.

С времето обаче тя, съпругът ѝ и двете им деца откриват нещо различно – спокойствие и нов начин на живот. Днес семейството е част от нарастващата общност от чужденци, които избират да се установят трайно в града. Така те допринасят за местната икономика, която дълго време е зависела почти изцяло от зимния туризъм.

Над каменните къщи и калдъръмените улици се извисяват върховете на Пирин, включително най-високият – Вихрен (2914 м). Ски зоната с 75 км писти често е домакин на стартове от Световната купа.

Освен че е на по-малко от два часа от София и на около два часа и половина от гръцкото крайбрежие, Банско привлича и с други предимства: бърз интернет, по-ниски разходи за живот и плосък 10-процентен данък.

Пекари и дигитални номади

Ан Дюпал и съпругът ѝ Кристиан Рудницки, също бивш графичен дизайнер, отварят малка пекарна. За тях Банско съчетава селска близост и международна среда.

„Имам баба наблизо, която ми носи домати и билки, а след това в пекарната влиза индонезийско семейство“, разказва Рудницки. Ан е впечатлена от силната местна идентичност, която градът е съхранил.

В центъра стар универсален магазин е превърнат в модерно споделено работно пространство. Там работи 25-годишният датчанин Оскар Трейн, който се мести в Банско през 2021 г. Привличат го положителните отзиви в социалните мрежи и ниските данъци – 10% в България срещу до 45% в Обединеното кралство.

Той работи дистанционно за компания в Лондон и през зимата може да започва деня си с два часа каране на ски, благодарение на часовата разлика.

Кметът Стойчо Баненски признава, че е трудно да се изчисли точният брой на чужденците, но в споделените работни пространства редовно има между 500 и 600 души. Според него това разнообразяване на икономиката е важно, тъй като зимните спортове стават все по-зависими от климатичните условия.

Доклад от февруари 2026 г. на Институт за пазарна икономика отбелязва, че заселването на чужденци помага за намаляване на сезонните колебания в доходите.

Обратната страна

Сред новите жители е и 70-годишната Лилия Тес – бивша библиотекарка от Санкт Петербург, по-късно живяла в Израел. Тя купува апартамент в Банско още през 2017 г., търсейки спокойно място сред природата.

Украинските художници Свитлана Карабин и Виктор Вавринюк също избират града. Те продават традиционни вълнени килими и се определят като „номади по душа“. „Пътуваш по света, без да пътуваш“, казва Свитлана.

Но промяната има и цена. Появяват се по-луксозни заведения, а животът поскъпва. Ан Дюпал признава, че се наблюдава процес на джентрификация, което е постепенно оскъпяване и промяна на средата, свързани както с чужденците, така и с българи, които се преместват от големите градове.

Така Банско се превръща от чисто ски курорт в международна общност – с нови възможности, но и с нови предизвикателства.

