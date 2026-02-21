Европейска страна дава безплатно достъп до частни острови – ето как можете да спечелите

Победителитите могат да къмпингуват, плуват, канят приятели и да прекарват време сред природата

Швеция раздава частни острови, но милиардерите нямат право да кандидатстват. Инициативата е на Visit Sweden, които обясняват, че целта ѝ е да сподели „една много шведска перспектива за свободата и отговорността сред природата“.

Има различни начини човек да се чувства богат – чрез любовта на близките си, чрез времето, което има за себе си, или чрез възможността да се наслаждава на природата. Сега Visit Sweden предлага шанс да се усещането за истински лукс и близост до природата, като раздава пет частни острова. По думите на изпълнителния директор Сузане Андерсон, Швеция разполага с повече острови от която и да е друга държава и именно затова страната кани хората да се насладят на „може би най-автентичната форма на лукс – спокойствието и тишината на природата на собствения ти остров“.

Снимка: iStock

Кампанията носи името „Your Swedish Island“, но има някои важни уточнения. Спечелилият няма да стане собственик на острова, нито ще може да го преименува. Вместо това ще получи статут на официален пазител за срок от една година, удостоверен с диплома. През този период той ще може да къмпингува, да плува, да кани приятели и да прекарва време сред природата, стига да се грижи за околната среда и дивата природа. Освен това, заради законово гарантираното право на публичен достъп в Швеция, други хора също ще могат да посещават или преминават през острова.

Сред петте острова, които могат да бъдат спечелени, са Медбодан, Флисан, Сторбергет, Тювхолмен и Марстен. Наградата включва и двупосочно пътуване до Швеция за двама души, но не покрива транспорта до самите острови, така че победителите ще трябва сами да организират придвижването си с каяк, падълборд или лодка, предава Еuronews.

За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят видеоклип с продължителност под една минута, в който да обяснят защо заслужават острова. Шансовете се увеличават при споделяне в социалните мрежи с хаштаг #YourSwedishIsland. Крайният срок е 17 април 2026 г., а победителите ще бъдат избрани от жури и обявени през май. Конкурсът е отворен за всички международни пътешественици над 18 години, с изключение на милиардерите, тъй като според Visit Sweden идеята е луксът да бъде преосмислен като простота, тишина и свобода в природата, а не като материално изобилие.

