Тази страна отменя визите за гражданите на всички държави до юли

Сред новите облекчени правила за влизане са граждани на страните от ЕС, Обединеното кралство, САЩ, ОАЕ, както и на държавите от Шенгенската зона като Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн

Армения временно отменя визите до юли 2026 г., като вече граждани от 113 държави могат да посещават страната без да кандидатстват за виза. Това улеснява пътуването особено за европейците, като страната става по-достъпна за кратки и среднодълги полети от Европа. За българските гражданите нещата остават същите, тъй като посещението на Армения е безвизово от години.

Сред новите облекчени правила за влизане са граждани на страните от ЕС, Обединеното кралство, САЩ, ОАЕ, както и на държавите от Шенгенската зона като Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Посетителите от тези държави могат да останат до 180 дни в рамките на една година без виза. Мярката има за цел да стимулира туризма и да привлече повече пътници през цялата година, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

„Това решение е ясна покана за пътешествениците по света“, казва Лусине Геворгян, председател на Комитета по туризъм на Армения. „Страната е отворена и гостоприемна, и очакваме с нетърпение да споделим културата, пейзажите и гостоприемството си с повече посетители през 2026 г.“

Армения предлага разнообразни преживявания за търсачите на приключения, любителите на културата и гастрономите. „С древните манастири, драматичните планински пейзажи и оживената кулинарна сцена, страната съчетава история и съвременен живот“, добавя Геворгян. От посещение на кафенета и музеи в Ереван до туристически пътеки и обекти на ЮНЕСКО, Армения има какво да предложи през цялата година.

Туристите могат да изследват планините на Малкия Кавказ и вулканичните върхове като Арагац (4090 м) и Аждаак, както и Транскавказката пътека, дълга над 800 км. Национален парк Дилиджан, наричан „Швейцария на Армения“, предлага маршрути до манастирите Гошаванк, Матосаванк и Джухтакванк, скрити сред гъсти гори. Северните манастири Ахпат и Санахин, включени в списъка на ЮНЕСКО, са били важни центрове за образование и съхранение на ръкописи. Южният регион предлага духовни забележителности като Хор Вирап – най-свещеният манастир на страната, и Гехард, частично издълбан в скалата на Горната долина Азат.

За по-градски преживявания Ереван впечатлява с архитектура от съветската епоха, музеи като Матенадаран и Историческия музей на Армения, както и с оживени кафенета, битпазара „Вернисаж“ и Центъра за изкуства „Кафесджиян“. Любимият град на много пътешественици е Гюмри, с топли местни жители и кулинарна сцена, включително кафенето „Арегак“ – първото приобщаващо кафене в страната, което наема млади хора с увреждания и майки с деца със специални нужди.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN