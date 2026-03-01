Учени разчетоха римска настолна игра, издълбана върху варовикова плоча

Чрез какви технологии е била разчетена играта?

Разчетени са правилата на непозната досега настолна игра от римската епоха, издълбана върху варовикова плоча, съобщава онлайн изданието за история и археология Ancient Pages, цитира БНР. Артефактът е открит в Херлен от международен екип учени от нидерландски, белгийски и австралийски институции. Представлява обработен камък с размери 21 на 14,5 сантиметра.

До изясняване на предназначението му се стига чрез съчетание от 3D сканиране, анализ на следите от употреба и симулации с изкуствен интелект. Върху повърхността е изобразен правоъгълник с четири диагонала и една права линия, а по-дълбоките следи в определени зони подсказват по-интензивна употреба. В същото време прецизно оформените ръбове показват, че предметът е бил създаден като завършен продукт.

Съществен принос в проучването има археологът и изследовател на древни игри Уолтър Крист, който отбелязва пред изданието, че външният вид и степента на износване ясно насочват към игрово предназначение, въпреки че геометрията не съвпада с познатите образци. Учените прилагат два агента с изкуствен интелект, които „играят“ върху дигиталния модел на камъка, използвайки правила, вдъхновени от други древни европейски настолни игри. Целта е да се установи кои игрови сценарии най-точно обясняват наблюдаваните следи от износване.

Резултатите показват, че моделът на износване най-силно съответства на т.нар. блокиращи игри – при които задачата е да ограничиш възможностите на противника и да го оставиш без ход. Това прави находката особено ценна, тъй като подобен тип игри досега са били документирани предимно от Средновековието. Новите данни сочат, че те са съществували още през римската епоха – няколко века по-рано, отколкото се предполагаше.

