България сред най-добрите бюджетни дестинации в Европа

Вижте целият списък с евтини страни

Страната ни е поставена в класация на Time Out най-добрите евтини дестинации в Европа. Изданието откроява шест страни като най-евтините за посещение. Ето кои са всички страни в списъка:

1. Босна и Херцеговина

Що се отнася до съотношението цена-качество в Европа, малко места могат да се сравнят с Босна и Херцеговина. Сараево и Мостар остават сравнително достъпни, но истинската стойност се крие другаде в страната, особено в централния регион. Травник е истинско удоволствие, малък град, пълен с разкошна архитектура и най-доброто месо на скара в страната.

2. Литва

Снимка: Reuters

Независимо дали разглеждате историческите забележителности на Вилнюс и Каунас, обгръщате балтийското крайбрежие в Клайпеда или Неринга, или се оставяте да ви обземе тежестта на духовната история в Шяуляй, Литва е страна, която вълнува и ангажира, като същевременно запазва нещата леки по отношение на бюджета.

3. Сърбия

Снимка: iStock

Белград не предлага толкова добро съотношение цена-качество, колкото някога (и е загубил голяма част от чара си в процеса), но вътрешността на Сърбия предлага страхотна гама от достъпни приключения. Градове като Кралево и Нови Пазар са богати на история, докато ентусиастите на 20-ти век ще намерят много за харесване в Крагуевац, Ужице и останалите. Северният регион Войводина остава все така прекрасен, като Суботица и Зренянин съчетават култури, архитектурни стилове и кулинарно наследство, всичко това без да се натоварва бюджетът.

4. Полша

Краков и Варшава отдавна са напуснали полето на бюджетните, но Полша си остава страхотно място за парите, ако стоите далеч от популярните места . Колко дълго прекрасни градове като Познан , Вроцлав и Люблин ще останат извън светлината на прожекторите, предстои да видим, но не струва и стотинка да се насладите на завладяваща смесица от ренесансова, ар нуво и готическа архитектура.

5. Албания

Снимка: Getty Images/iStock

Албания е една от най-вълнуващите страни в Европа, зрелищно място, което постоянно надминава очакванията. Ще прекарате много време във и около водата, когато я посещавате, тъй като бреговата линия на страната е основното ѝ събитие, а градове като Саранда , Вльора и Химара предлагат зашеметяващи морски пейзажи на невероятни цени.

6. България

Снимка: iStock

Пловдив е един от най-очарователните градове в Европа, с един от най-добре запазените римски театри на планетата, предлагащ зашеметяващи гледки към града и околностите му. На други места Рилският манастир е едно от най-спокойните места в Европа, а 2026 г. не е обикновена година тук; Иван Рилски (Йоан Рилски), основателят на манастира, щеше да навърши 1150 години тази година, а 1080-годишнината от смъртта му ще бъде отбелязана на 18 август.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN