Този пешеходен мост свързва два континента и единият е Европа

Намира се на по-малко от час от една от европейските столици

Знаете ли, че можете да преминете от Европа в Северна Америка само за няколко секунди? Пешеходният мост с дължина 15 метра пресича разлома между двете тектонични плочи, които постепенно се отдалечават една от друга с около 2,5 сантиметра годишно. Именно това движение е оформило впечатляващата пукнатина в Ирландия. Мостът преминава над Средноатлантическия хребет, който се простира на повече от 16 000 километра, като Исландия е единственото място, където той се вижда над морското равнище. Съоръжението е известно и с името „Лейф Щастливецът“ в чест на викингския изследовател Лейф Ериксон, за когото се смята, че е достигнал Америка около 500 години преди Христофор Колумб.

Мостът между два континента се намира в отдалечена част на полуостров Рейкянес, заобиколен от черни лавови полета и вулканични скали. До него се стига лесно с автомобил за по-малко от час от Рейкявик, като маршрутът минава по пътища 40, 41, 44 и 425. Международното летище Кефлавик е само на 23 километра, а известната Синя лагуна е на около 25 минути с кола, което прави моста удобна спирка преди или след посещение на геотермалния комплекс. За тези, които не желаят да шофират, се предлагат и организирани еднодневни екскурзии от Рейкявик, които комбинират моста с други забележителности в района.

Снимка: https://www.visitreykjanes.is/en/place/bridge-between-continents

Повечето посетители прекарват тук кратко време, достатъчно да се разходят по моста и да си направят снимки между табелите „Добре дошли в Европа“ и „Добре дошли в Америка“. След преминаването може да се получи специален сертификат в посетителския център на геопарк Рейкянес, разположен в музея Дуус в Кефлавик. Само на няколко минути пеша се намира гледната площадка Сандфелсхед, откъдето се разкрива впечатляваща гледка към суровия вулканичен пейзаж, а недалеч е и плажът Сандвик, където черните вулканични скали се срещат с бурните води на Северния Атлантически океан.

Полуостров Рейкянес е едно от най-добрите места в Исландия за наблюдение на Северното сияние през зимата, тъй като е далеч от светлинното замърсяване. При ясно небе зелените светлини над моста създават впечатляваща гледка. В района се намират още Синята лагуна, геопаркът Рейкянес под закрилата на ЮНЕСКО, посетителският център в Кефлавик и старият фар Гардур. Маркирани пешеходни маршрути преминават през вулканичния пейзаж и дават възможност да се разгледа отблизо една от най-необичайните природни забележителности в света.