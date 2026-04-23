Една от най-тесните къщи се продава на цена над един милион евро

Една от най-тесните къщи се продава на цена над един милион евро

bTV Бизнес екип

Вижте как изглежда къщата отвътре

Ако се разходите по улица „Пийл“ в Кенсингтън в Лондон, няма как да не забележите този специален имот. Къщата се простира на три етажа, но е широка само 2,1 метра, така че тясната ѝ фасада привлича погледа. Експертите казват, че това е втората най-тясна къща в столицата на Англия, съобщава N1.

Все още разполага с две спални и две бани, хол, кухня с трапезария и самостоятелна тераса. Собствениците са планирали всеки наличен сантиметър пространство до най-малкия детайл.

Къщата е построена първоначално през тридесетте години на миналия век, като междувременно е основно реновирана. Предполага се, че е построена в тясно пространство между вече съществуващи сгради, за да се използва максимално земята.

Намира се на престижен адрес близо до Нотинг Хил Гейт и Кенсингтън Палас. Нотинг Хил Гейт и по-широката част на Кенсингтън са заобиколени от зелени открити пространства с различни размери. Забележително е, че Кенсингтън Гардънс и Холанд Парк са на еднакво разстояние и само на няколко минути пеша.

Градският стил на улица „Пийл“ е в приятен контраст с по-широкия градски пейзаж на Лондон. Близостта ѝ до улица „Кенсингтън Чърч“ и отвъд нея открива широк и разнообразен избор от високо ценени бутици, кафенета, ресторанти и барове. Тя се представя като идеална база за опознаване на Лондон.

Продава чрез агенцията Unique Property Company на цена от 1,2 милиона паунда, т.е. 1,38 милиона евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

