"Български пощи“ предупреждават за забавяния на международните пратки до Франция и Испания заради пожарите

Засегнати са редица сортировъчни центрове

Пощенските оператори в Испания и Франция уведомяват за забавяния в обработката и доставката на пощенски пратки, както и за прекъсвания на услуги заради бушуващите горски пожари в засегнатите райони, съобщиха от пресцентъра на „Български пощи“.

В съобщението се посочва, че във Франция са засегнати редица сортировъчни центрове и пощенски станции в департаментите Жиронда и Ланд. Пожарите са довели до затваряне на няколко пощенски съоръжения, като огънят продължава да се разпространява към град Бордо и причинява значителни смущения на всички пощенски операции.

От дружеството допълват, че някои населени места остават недостъпни до второ нареждане, а пощенските служители от тях са евакуирани, пише БТА.

По-рано тази седмица говорител на Европейската комисия съобщи, че горските пожари във Франция и Испания засега надхвърлят възможностите на Европейския съюз за противодействие. По думите му на места огънят се разпространява със скорост до 6 километра в час, докато европейските противопожарни сили могат ефективно да овладяват пожари, които се разпространяват със скорост до около 300 метра в час.

В понеделник разрастващите се горски пожари в Югозападна Франция наложиха през нощта евакуацията на още 55 000 души в департамент Жиронд. Така общият брой на хората, принудени да напуснат домовете си заради настъпващия огън, достигна около 220 000 само в този регион.