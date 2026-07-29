×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1367 BGN
Петрол
80.62 $/барел
Bitcoin
$63,922.4
Последвайте ни
1 USD
1.1367 BGN
Петрол
80.62 $/барел
Bitcoin
$63,922.4
БГ Бизнес Френски гигант иска да купи български "еднорог"

Френски гигант иска да купи български "еднорог"

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това би оценило българската компания на около 1,3 млрд. евро

Френската компания за индустриялни технологии Schneider Electric води преговори за придобиване на българската компания „еднорог“ Shelly, пише Bloomberg. Сделката би оценила компанията на около 1,3 млрд. евро.

Компанията води преговори за придобиване на цена от около 70 евро на акция, включително за големи дялове, притежавани от основателите на дружеството. Това би оценило българската компания на около 1,3 млрд. евро, пише БТА.

Снимка: shelly

След публикуването на новината акциите на българската технологична компания поскъпнаха с двуцифрен процент. Акциите на Shelly се търгуват на две борси -  Българската фондова борса и Франкфуртската фондова борса.

Към момента на публикуването на материала акциите на дружеството отчитат дневно поскъпване от над 13% на борсата във Франкфурт до цена от 66 евро за брой, докато на БФБ поскъпването е 10,54%

Най-големите акционери на „Шелли груп“ са съоснователите Димитър Димитров и Светлин Тодоров. Компанията занимава с разработка и производство на хардуер и софтуер за интернет на нещата (IoT), като основният ѝ фокус е върху умни устройства за автоматизация на дома и бизнеса, енергийна ефективност и фотоволтаични решения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата