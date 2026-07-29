Френски гигант иска да купи български "еднорог"

Това би оценило българската компания на около 1,3 млрд. евро

Френската компания за индустриялни технологии Schneider Electric води преговори за придобиване на българската компания „еднорог“ Shelly, пише Bloomberg. Сделката би оценила компанията на около 1,3 млрд. евро.

Компанията води преговори за придобиване на цена от около 70 евро на акция, включително за големи дялове, притежавани от основателите на дружеството. Това би оценило българската компания на около 1,3 млрд. евро, пише БТА.

Снимка: shelly

След публикуването на новината акциите на българската технологична компания поскъпнаха с двуцифрен процент. Акциите на Shelly се търгуват на две борси - Българската фондова борса и Франкфуртската фондова борса.

Към момента на публикуването на материала акциите на дружеството отчитат дневно поскъпване от над 13% на борсата във Франкфурт до цена от 66 евро за брой, докато на БФБ поскъпването е 10,54%

Най-големите акционери на „Шелли груп“ са съоснователите Димитър Димитров и Светлин Тодоров. Компанията занимава с разработка и производство на хардуер и софтуер за интернет на нещата (IoT), като основният ѝ фокус е върху умни устройства за автоматизация на дома и бизнеса, енергийна ефективност и фотоволтаични решения.