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Свят Това е най-малкият град в света, но всяка година привлича милиони туристи

Това е най-малкият град в света, но всяка година привлича милиони туристи

bTV Бизнес екип

Как работи икономиката на държавата?

Докато много хора мечтаят да посетят едни от най-големите и известни градове на планетата като Токио, Сеул, Лондон, Ню Йорк и Чунцин, има и такива, които се интересуват от най-малкият град в света. Той е с население от около 450 души и е напълно заобиколен от италианската столица - Рим. Въпреки малките си размери, Ватикана е изключително оживено място и привлича хора от цял свят, които искат да се докоснат до историята, културата и връзката му с католицизма. Макар да се намира в пределите на Рим, той е независим град-държава, получил своята самостоятелност през 1929 г. Територията на Ватикана е изключително малка, като площта е само между 0,15 и 0,20 квадратни мили. 

Снимка: iStock

Ватиканската икономика

В продължение на векове, страната е публикувала сравнително малко информация за своите финанси и инвестиции и за много хора остава загадка как точно функционира икономиката на най-малката държава в света. Разположен върху около 110 акра земя и с население под 1000 души, Ватикана има значително финансово влияние благодарение на своите инвестиции в банковия сектор, недвижими имоти и частни предприятия.

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Икономиката се основава на комбинация от дарения, инвестиции и приходи от различни дейности. Светият престол, който е управляващият орган на Ватикана, получава средства чрез дарения от католици по целия свят, известни като „Петрови пари“. Част от тези средства се инвестират в акции, облигации и недвижими имоти, за да се осигуряват приходи за дейността на Църквата, пише Investoepdia

Исторически Светият престол е инвестирал основно в италиански компании, но с времето разширява портфолиото си с международни акции и облигации. Инвестиционната му политика обикновено е по-консервативна - предпочитат се стабилни компании с доказана история, а инвестициите в определени сфери, които противоречат на католическите ценности, се избягват.

Приходите на Ватикана и ролята на туризма

За разлика от Светия престол, самата Ватикана генерира приходи чрез по-традиционни държавни дейности. С работна сила от около 4800 служители, градът разчита на няколко основни източника на доходи. Сред тях са продажбата на билети за музеите на Ватикана, посещенията на Сикстинската капела и базиликата „Свети Петър“, както и продажбата на сувенири, монети, марки и публикации. Всяка година милиони туристи и поклонници посещават Ватикана, което го превръща в едно от най-посещаваните места в света. Въпреки огромния поток от хора, държавата не разкрива напълно точните приходи от тези дейности.

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Ватиканската банка 

Една от най-важните части от икономиката на Ватикана е Ватиканската банка, известна още като Институт за религиозни дела. Тя е създадена от папа Пий XII през 1942 г. и през годините често е била свързвана със скандали, обвинения в лошо управление, пране на пари и финансови нарушения. Според последните налични данни банката е отчела приходи от 33,2 милиона долара през 2023 г. и управлява активи на клиенти на стойност около 5,9 милиарда долара. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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